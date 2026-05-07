Nevrivy, Wienwert, Wiener Wahnsinn und die Frage: „Was war Ihre Leistung?“

„I bin vor dabei, beim deppat sein“. Dieser dem verstorbenen Sänger Martin Sobotka der Band Wiener Wahnsinn „auf den Leib geschneiderte Song“ steht im Mittelpunkt des heutigen Wienwert-Prozesstages im Verfahren um den mutmaßlichen Millionenbetrüger Stefan Gruze.

1.800 Geschädigte, 40 Millionen Euro Schaden. Das wird Gruze vorgeworfen. Dass der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) auch auf der Anklagebank sitzt, ist für ihn - und wohl auch seine Partei - ein Kollateralschaden. Geheimnisverrat wegen eines Projekts in der Attemsgasse und Vorteilen über diverse VIP-Karten sowie ein Sponsorings werden ihm vorgeworfen. „Was war Ihre Leistung?“ Und - so „deppat“ das klingt: Die Band Wiener Wahnsinn spielt - im wahrsten Wortsinn - ein Stück dabei mit. Eben das Lied „Deppat sein“. Als Solist ist ein Chef der Band als Zeuge geladen.

„Deppat sein war unsere erste Singleauskoppelung, dazu haben wir ein Video gemacht“, erzählt er. Und weil das so teuer war, habe man sich 2017 an den Bezirk Donaustadt gewendet. Absage und Rutsche zu Gruze Da das Kulturbudget bereits aufgebraucht war, gab es eine Absage - aber über Nevrivy dafür den Kontakt zu Wienwert und Gruze. Vertrag gab es keinen. „Weil wir uns das grundsätzlich ausgemacht haben und davon ausgegangen sind, dass das länger dauern und größer werden wird“, sagt der Zeuge. „Das macht es schwieriger, den Vertragsinhalt nachzuvollziehen“, stellt der Richter fest und fragt: „Was war Ihre Leistung?“

„Wir haben die Kosten für das erste Video abgedeckt und wollten Wienwert über unsere Social-Media-Kanäle und bei Auftritten präsentieren“, antwortet dieser. Bernhard Speer als Produzent Produziert wurde das Video „Deppat sein“, das sechs Wochen auf Platz vier der Top-40-Charts gestanden ist, übrigens von Bernhard Speer, der die letzten Schnitte dafür nach seinem schweren Verkehrsunfall im Spital durchgeführt habe. Das fertige Video mit Wienwert-Werbung hat der Mann von der Band selbst nicht gesehen, das sei über Martin Sobotka gelaufen, der auch den Social-Media-Auftritt der Band gestaltete. „Nevrivy wollte uns unterstützen“ Nevrivy selbst habe sich für die Vereinbarung später nicht mehr interessiert. „Ich hatte den Eindruck, dass er uns als Donaustädter Band unterstützen wollte. Es hat ihm leid getan, dass er im Kulturbudget kein Geld für uns hatte“, erinnert sich der Zeuge aber an die Unterstützung durch den Bezirksvorsteher.

„Haben Sie die Wahrheit gesagt?“ Die Oberstaatsanwältin gibt sich mit den Aussagen noch nicht zufrieden. „Haben Sie die Wahrheit gesagt?“, fragt sie. „Ja“, antwortet der Zeuge. Dann hält sie ihm vor, dass Gruze zusätzliche Leistungen eingefordert: Eine Hymne und ein Konzert. „Das haben wir nie besprochen“, bekräftigt der Zeuge seine ursprüngliche Aussage. 85.000 Euro Strafe für Wienwert Dann kommt zur Sprache, dass der Wienwert-Slogan „Wienwert, wir investieren in unsere Stadt“, von der Finanzmarktaufsicht verboten wurde - weil damit auf unlautere Weise ein nicht bestehende Nähe zur Stadt Wien suggeriert werde. Samt späterer Strafe von 85.000 Euro für Wienwert. „Die Oberstaatsanwältin gibt sich damit ja auch die Antwort, warum der Slogan nicht im Video war“, wirft der zunehmend verärgert wirkende Gruze ein. Einen Disput mit der Staatsanwältin unterbindet der Richter.

Ärger auf der Anklagebank Nevrivy sitzt auf der Anklagebank und versucht, der Zeugeneinvernahme möglichst emotionslos zu folgen. Nicht immer gelingt ihm das. Immer wieder schüttelt er auf die Fragen der Staatsanwältin den Kopf und bespricht sich kurz mit dem Anwalt. „Bitte entschuldigen Sie meine Entgleisung“, nimmt Gruze später Stellung und räumt ein: „Wenn wir den Vertrag schriftlich formuliert hätten, bräuchten wir heute nicht diskutieren. Das muss ich auf meine Kappe nehmen.“ Ob das Video online geht, „war mir völlig egal“, antwortet Gruze auf die Frage, wie wichtig ihm das zu einem Zeitpunkt war, als sich Wienwert bereits in Schieflage befunden habe. Kein weiterer Zeuge wegen Attemsgasse Zum Verkauf der Attemsgasse 4 - Nevrivy wird in dem Zusammenhang eben der Geheimnisverrat vorgeworfen - will die Anklagebehörde einen weiteren Zeugen laden.

Um zu beweisen, dass Wienwert für dieses Gebäude Scheinverhandlungen geführt hätte, ehe es Gruze selbst gekauft und einen hohen Gewinn erzielen konnte. Das weist der Richter ab - schließlich gehe es um Geheimnisverrat, nicht um Scheinverhandlungen.