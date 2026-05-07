Nevrivy, Wienwert, Wiener Wahnsinn und die Frage: „Was war Ihre Leistung?“
„I bin vor dabei, beim deppat sein“. Dieser dem verstorbenen Sänger Martin Sobotka der Band Wiener Wahnsinn „auf den Leib geschneiderte Song“ steht im Mittelpunkt des heutigen Wienwert-Prozesstages im Verfahren um den mutmaßlichen Millionenbetrüger Stefan Gruze.
1.800 Geschädigte, 40 Millionen Euro Schaden. Das wird Gruze vorgeworfen. Dass der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) auch auf der Anklagebank sitzt, ist für ihn - und wohl auch seine Partei - ein Kollateralschaden.
Geheimnisverrat wegen eines Projekts in der Attemsgasse und Vorteilen über diverse VIP-Karten sowie ein Sponsorings werden ihm vorgeworfen.
„Was war Ihre Leistung?“
Und - so „deppat“ das klingt: Die Band Wiener Wahnsinn spielt - im wahrsten Wortsinn - ein Stück dabei mit. Eben das Lied „Deppat sein“. Als Solist ist ein Chef der Band als Zeuge geladen.
„Deppat sein war unsere erste Singleauskoppelung, dazu haben wir ein Video gemacht“, erzählt er. Und weil das so teuer war, habe man sich 2017 an den Bezirk Donaustadt gewendet.
Absage und Rutsche zu Gruze
Da das Kulturbudget bereits aufgebraucht war, gab es eine Absage - aber über Nevrivy dafür den Kontakt zu Wienwert und Gruze.
Vertrag gab es keinen. „Weil wir uns das grundsätzlich ausgemacht haben und davon ausgegangen sind, dass das länger dauern und größer werden wird“, sagt der Zeuge.
„Das macht es schwieriger, den Vertragsinhalt nachzuvollziehen“, stellt der Richter fest und fragt: „Was war Ihre Leistung?“
„Wir haben die Kosten für das erste Video abgedeckt und wollten Wienwert über unsere Social-Media-Kanäle und bei Auftritten präsentieren“, antwortet dieser.
Bernhard Speer als Produzent
Produziert wurde das Video „Deppat sein“, das sechs Wochen auf Platz vier der Top-40-Charts gestanden ist, übrigens von Bernhard Speer, der die letzten Schnitte dafür nach seinem schweren Verkehrsunfall im Spital durchgeführt habe.
Das fertige Video mit Wienwert-Werbung hat der Mann von der Band selbst nicht gesehen, das sei über Martin Sobotka gelaufen, der auch den Social-Media-Auftritt der Band gestaltete.
„Nevrivy wollte uns unterstützen“
Nevrivy selbst habe sich für die Vereinbarung später nicht mehr interessiert. „Ich hatte den Eindruck, dass er uns als Donaustädter Band unterstützen wollte. Es hat ihm leid getan, dass er im Kulturbudget kein Geld für uns hatte“, erinnert sich der Zeuge aber an die Unterstützung durch den Bezirksvorsteher.
„Haben Sie die Wahrheit gesagt?“
Die Oberstaatsanwältin gibt sich mit den Aussagen noch nicht zufrieden. „Haben Sie die Wahrheit gesagt?“, fragt sie. „Ja“, antwortet der Zeuge.
Dann hält sie ihm vor, dass Gruze zusätzliche Leistungen eingefordert: Eine Hymne und ein Konzert. „Das haben wir nie besprochen“, bekräftigt der Zeuge seine ursprüngliche Aussage.
85.000 Euro Strafe für Wienwert
Dann kommt zur Sprache, dass der Wienwert-Slogan „Wienwert, wir investieren in unsere Stadt“, von der Finanzmarktaufsicht verboten wurde - weil damit auf unlautere Weise ein nicht bestehende Nähe zur Stadt Wien suggeriert werde. Samt späterer Strafe von 85.000 Euro für Wienwert.
„Die Oberstaatsanwältin gibt sich damit ja auch die Antwort, warum der Slogan nicht im Video war“, wirft der zunehmend verärgert wirkende Gruze ein. Einen Disput mit der Staatsanwältin unterbindet der Richter.
Ärger auf der Anklagebank
Nevrivy sitzt auf der Anklagebank und versucht, der Zeugeneinvernahme möglichst emotionslos zu folgen.
Nicht immer gelingt ihm das. Immer wieder schüttelt er auf die Fragen der Staatsanwältin den Kopf und bespricht sich kurz mit dem Anwalt.
„Bitte entschuldigen Sie meine Entgleisung“, nimmt Gruze später Stellung und räumt ein: „Wenn wir den Vertrag schriftlich formuliert hätten, bräuchten wir heute nicht diskutieren. Das muss ich auf meine Kappe nehmen.“
Ob das Video online geht, „war mir völlig egal“, antwortet Gruze auf die Frage, wie wichtig ihm das zu einem Zeitpunkt war, als sich Wienwert bereits in Schieflage befunden habe.
Kein weiterer Zeuge wegen Attemsgasse
Zum Verkauf der Attemsgasse 4 - Nevrivy wird in dem Zusammenhang eben der Geheimnisverrat vorgeworfen - will die Anklagebehörde einen weiteren Zeugen laden.
Um zu beweisen, dass Wienwert für dieses Gebäude Scheinverhandlungen geführt hätte, ehe es Gruze selbst gekauft und einen hohen Gewinn erzielen konnte.
Das weist der Richter ab - schließlich gehe es um Geheimnisverrat, nicht um Scheinverhandlungen.
Natürlich ist die Attemsgasse wieder Thema. Dass das Areal für die Remise Kagran benötigt wird, soll Nevrivy seinem Freund Stefan Gruze verraten haben. Das ist ja bekanntlich ein Teil der Anklage.
Was wusste die Öffentlichkeit?
Vieles wurde schon durchgekaut, vieles wird wiederholt. Die Kernfrage bleibt: Wie sind die Wiener Linien mit derartigen Projekten in der öffentlichen Kommunikation umgegangen und wer wusste wann Bescheid?
Der frühere Chef der Immobilienabteilung sagt: Eine Geheimhaltung sei illusorisch und sogar kontraproduktiv. Die heute geladene Zeugin, Immo-Expertin der Wiener Linien, sagt hingegen: „Wir haben immer auf Vertraulichkeit gepocht.“
Geheimhaltung, um Spekulationen zu verhindern
„Wenn in Stadtentwicklungsthemen Private solche Projekte breit streuen, gebe es noch viel mehr Spekulation“, sagt sie.
Entwicklungspläne sollen nicht zu früh in die Öffentlichkeit gelangen, stellt sie klar, damit die eigenen Pläne nicht zunichte gemacht werden: „Ja, es geht darum, dass mit Grundstücken, die die Wiener Linien brauchen, nicht spekuliert wird.“ Was in diesem Fall nicht gelungen ist.
Versäumnis der Wiener Linien
Bei der Befragung bekommt man das Gefühl, die Mitarbeiterin sitze quasi für die offenkundigen Versäumnisse der Wiener Linien in dieser Sache auf der Anklagebank. Wobei sie natürlich nicht dran schuld ist.
Aber klar ist: Die Wiener Linien haben statt 1,3 Millionen Euro letztlich über 2 Millionen für das Haus bezahlt.
800.000 Euro Gewinn
Den „goldenen Schnitt“ hat Stefan Gruze gemacht. Denn die Wiener Linien haben es nicht geschafft, der Frau das Haus zum richtigen Zeitpunkt abzukaufen. Das hat Gruze gemacht und dann mit dem satten Gewinn von über 800.000 an die Wiener Linien weitergereicht.
Ob versucht wurde, die ehemalige Besitzerin „zu erpressen“, wie Stefan Gruze es in einer Einvernahme formuliert hat, konnte die Zeugin nicht beantworten.
Auch nicht, wann genau fix war, welche Pläne mit der Remise weiterverfolgt werden.
„Sie wissen relativ wenig, für den Bereich, den Sie verantworten“, ärgert sich Gruze im Zuge der Befragung der Zeugin.
„Wusste 2015 Bescheid“
Nevrivy stellt sodann klar, dass ihm bereits 2015 die Varianten der Remisenerweiterung gezeigt worden seien, auch die Signa Gruppe wusste seit 2016 Bescheid. Lange vor dem angeklagten „Verrat eines Amtsgeheimnisses“, versichert er.
Dass sich in Sachen Neubau der Remise beim Zentrum Kagran nichts tut, wurde einmal mehr besprochen.
Wer hat mit wem gepoltert?
Abschließend wurde es erneut persönlich. „War Stefan Gruze auf Ihrem Polterabend?“, will der Richter wissen. Nevrivy weiß es nicht, Gruze kann sich an eine gemeinsame Feier in dem angesprochenen Lokal erinnern. Relevant nur deshalb, weil der Richter nicht nachvollziehen konnte, wie diese Info in den Akt gekommen ist.
Damit sind die Einvernahmen im Fall Nevrivy abgeschlossen. Nach der Mittagspause geht es weiter mit der Verlesung des Aktes, ehe die Plädoyers beginnen. Und dann soll es für den mächtigen SPÖ-Bezirksvorsteher heute ein Urteil geben.
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