Ehemaliger Mitarbeiter über Wiener Linien: „Man müsste schneller arbeiten“

Zwei Mal steht Rapid an diesem Tag auf dem Verhandlungsplan des Landesgerichts Wien. Im Saal 103 beim Prozess zum Derby-Platzsturm und im Saal 312 beim Wienwert-Prozess. Aber hier sind die Matchkarten, die SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy vom Hauptangeklagten Stefan Gruze für Rapid-Vip-Karten erhalten hat, nur ein Nebenschauplatz.

Hauptpunkt ist die Frage: Hat Nevrivy mit dem Weiterleiten eines Aktenvermerks an Gruze ein Geheimnis verraten und diesem dadurch ermöglicht, beim Kauf des Hauses Attemsgasse 4 einen „Goldenen Schnitt“ in der Höhe von 800.000 Euro zu machen? Zulasten der Wiener Linien, die das Grundstück ursprünglich um 600.000 Euro kaufen wollten. Gekostet hat es die öffentliche Hand schließlich über 2,1 Millionen Euro. Gruze hat mit einem Partner 1,3 Millionen Euro bezahlt und es später weiterverkauft. Mit großer Spannung wurde vor allem die Aussage des Projektleiters der Wiener Linien erwartet. Bei der Verhandlung in der Vorwoche hatte Nevrivy den Wiener Linien vorgeworfen, in dieser Sache dumm agiert zu haben.

„Keine Geheimhaltung“ Der als Zeuge befragte ehemalige Referatsleiter für Projektentwicklungen der Wiener Linien betonte eingangs, dass er mit dem Ankauf von Liegenschaften nichts zu tun habe. Was er aber weiß: Dass eine Untersuchung ergeben hatte, dass die Remise große Schäden aufweise und „eine Generalsanierung oder Neubau nötig“ seien. Deshalb wurde auch der Prozess gestartet, die Erweiterung der Remise in Kagran zu realisieren. Dafür sei auch von Anfang an klar gewesen, dass die Wiener Linien die Grundstücke in der Attemsgasse benötigen würden. „Die Erweiterung der Remise war ein wesentlicher Punkt – und die Basis für ein Wohnbauprojekt. Auf den Grundstücken, die einmal uns gehören hätten sollen.“ So deutlich formuliert es der Projektleiter der Wiener Linien vor Gericht. "Sollten längst am 2. Teil arbeiten" Und er lässt noch ein bisschen tiefer ins Unternehmen blicken und erzählt freimütig, dass die Wiener Linien bereits Straßenbahnen geordert hätten, die später wieder abbestellt werden mussten – weil das Projekt nicht realisiert war. Und noch immer nicht ist.