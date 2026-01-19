Wienwert: Millionen-Prozess um Geschäftsführer, Nevrivy und Mahrer

Der Prozess

In dem Wirtschaftskrimi um den insolventen Immobilienentwickler Wienwert sollen 1.800 Anleger mit rund 41 Millionen Euro geschädigt worden sein. Elf Personen und drei Verbände sind angeklagt, allen voran Stefan Gruze. Ihm, den Firmengründern Wolfgang Sedelmayer und Nikos Bakirzoglu und den anderen Angeklagten werden unter anderem schwerer gewerbsmäßiger Betrug, Untreue sowie betrügerische Krida vorgeworfen. Die WKStA hatte in dem Fall seit 2017 ermittelt. Statt in Wohnbauprojekte zu investieren, sollen die Angeklagten die finanzielle Schieflage des Unternehmens verschleiert und sich selbst in großem Stil finanziell bedient haben. 80 Zeugen werden in dem auf mehrere Monate anberaumten Prozess gehört.

Ernst Nevrivy, SPÖ.

Ihm werden vier Delikte vorgeworfen: Dass er den Remisen-Standort verraten und Gruze damit ein gutes Geschäft zulasten der Wiener Linien ermöglicht haben soll, wertet die WKStA als „Verletzung des Amtsgeheimnisses“. Das vorherige Nachschauen in Akten soll ein pflichtwidriges Amtsgeschäft gewesen sein und in Verbindung mit dem Vorteil, den er für Dritte angenommen haben soll (36.000 Euro zahlte Wienwert an die Musikgruppe "Wiener Wahnsinn" in Nevrivys Heimatbezirk) den Tatbestand der Bestechlichkeit erfüllen. Die VIP-Tickets für Fußballspiele sollen unter Vorteilsannahme bzw. Anfütterung fallen, der Wert ist mit 1.200 Euro eher marginal. Auch als Beitragstäter zur Untreue wird er geführt.

Karl Mahrer, ÖVP

Mahrer - früherer Landesparteigeschäftsführer und Wiener Vizepolizeipräsident - und dessen Ehefrau wird Beitrag zur Untreue angekreidet. Das von Mahrers Frau geführte PR-Beratungsunternehmen soll über einen Zeitraum von sieben Monaten insgesamt 84.000 Euro von Wienwert erhalten haben, ohne dass entsprechende Gegenleistungen erbracht wurden.

Klemens Hallmann

Der abgestürzte Immo-Tycoon Hallmann habe im Wissen um die wirtschaftliche Notlage der Wienwert dieser Anteile an der Kaufhaus Wiener Straße 6-8 Projektentwicklung GmbH zum Verkauf angeboten und dabei für die Wienwert AG nachteilige Vertragsbedingungen diktiert. Dadurch sei den Gläubigern ein Schaden von knapp 4 Millionen Euro entstanden.

Gudenus und Tschank, FPÖ

Die Anklagebank erspart haben sich die beiden FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Markus Tschank. Sie haben über Gruze 10.000 Euro für einen FPÖ-nahen Verein kassiert und nicht als Parteispende deklariert und kamen mit einer Diversion und einer Bußgeldzahlung davon.