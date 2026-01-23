10.000 Euro im Monat: Was war Mahrers Leistung für Wienwert?

Der 41-Millionen-Euro-Prozess gegen Wienwert-Manager Stefan Gruze geht am Freitag weiter. Der Hauptangeklagte lässt sich entschuldigen. "Er ist wirklich sehr krank", sagt sein Anwalt Norbert Wess.

Der Richter scheidet ihn vorübergehend aus der Verhandlung aus, wünscht dem Angeklagten gute Besserung und mahnt: "Er soll am Montag nur kommen, wenn er gesund ist, er braucht hier nicht alle ansandeln.“ Ebenfalls heute nicht anwesend: Ernst Nevrivy, der SPÖ-Bezirksvorsteher von Donaustadt. Sein Anwalt ist verhindert, auch sein Verfahrensteil wird bis Montag ausgeschieden. Die Vorgeschichte In dem Wirtschaftskrimi um den insolventen Immobilienentwickler Wienwert sollen 1.800 Anleger mit rund 41 Millionen Euro geschädigt worden sein. Elf Personen und drei Verbände sind angeklagt, allen voran Stefan Gruze. Ihm, den Firmengründern Wolfgang Sedelmayer und Nikos Bakirzoglu und den anderen Angeklagten werden unter anderem schwerer gewerbsmäßiger Betrug, Untreue sowie betrügerische Krida vorgeworfen. Die WKStA hatte in dem Fall seit 2017 ermittelt. Statt in Wohnbauprojekte zu investieren, sollen die Angeklagten die finanzielle Schieflage des Unternehmens verschleiert und sich selbst in großem Stil finanziell bedient haben.

Mit Spannung wird die heute Verantwortung von Karl Mahrer erwartet, Ex-ÖVP-Landesparteichef in Wien und zum Zeitpunkt der Vorwürfe Vizepräsident der Landespolizeidirektion Wien. Mahrer: Vor Prozess keine Stellungnahme zu Diversion Von ihm gibt es weiterhin vor Prozessbeginn keine Aussage. Auch nicht auf die Frage, ob er und seine Frau eine Diversion anstreben. Bei den beiden geht es im Kern um Zahlungen von 10.000 Euro monatlich an die Firma von Mahrers Frau. "Was war die Leistung von Karl Mahrer", fragte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am ersten Prozesstag. Die Anklage ist überzeugt: "Es ging nur um die Nutzbarmachung der Kontakte Mahrers." Dokumentierte Leistungen seien nicht gefunden worden.

Aber zuvor sind noch die Verteidiger der anderen Angeklagten am Wort. Richard Soyer etwa für einen– mittlerweile emeritierten - Anwalt, der einen Tatbeitrag geleistet haben soll. "Mein Mandant ist ein gebrochener Mann" Er fragt sich: „War er eingebunden in die wirtschaftliche Schieflage des Unternehmens und hat er zur Außenwerbung der Anleihen beigetragen?“ Der Anwalt ist wegen der Vorwürfe ein gebrochener Mann, sagt Soyer über den Mann, der „einen guten Namen als klassischer Anwalt für schlichte Wohnungs- und Liegenschaftsgeschäfte“ gehabt hätte. Mit diesen Geschäften bei Wienwert war der Anwalt „völlig überfordert, er hätte diese Verfahren nicht abwickeln dürfen“, sagt Soyer, „das war wohl auch so geplant."

"Hat ihn blöd sterben lassen" Anwalt habe sein gesamtes Privatvermögen, über eine Millionen Euro, zur Verfügung gestellt, um einen Vergleich mit Anlegern zu ermöglichen. „Er hat Verantwortung übernommen“, sagt Soyer. Einen Tatbeitrag will er nicht geleistet haben, aber zu dem einen Vorwurf der Untreue "bei der Freigabe von 145.000 Euro Pfandrechten bekennt er sich schuldig, räumt Soyer ein: "Aber man hat ihn blöd sterben lassen", sagt Soyer und betont: "Vorsätzlich hat mein Mandant nicht gehandelt." Das zeige allein die Schadenswiedergutmachung. Er sei "unter Druck gesetzt worden, dass das strafbar ist, weiß er."

Angeklagt ist auch ein Markenbewerter, der Wienwert im Jahr 2016 einen Wert von 3,1 Millionen Euro zuerkannt hat. Die Staatsanwaltschaft hingegen hat sich in der Anklage auf einen Gutachter berufen, der gerade einmal 100.000 Euro für realistisch hält. "Anklage niederlegen" Die Diskrepanz versucht Anwalt Michael Rohregger aufzudröseln - so hätte das Unternehmen etwa 2,4 Millionen Euro an Werbung zuvor in die Marke gesteckt. Und sogar die Anklage habe davon gesprochen, dass die Anleger gerade durch den Wert und die Bekanntheit der Marke angezogen worden seien. Der Anwalt ist überzeugt: "Mein Mandant wäre niemals bereit gewesen, einen Wert in ein Gutachten zu schreiben, zu dem er nicht stehen kann, um jemanden einen Gefallen zu tun.“ Deshalb appelliert er an die Anklagebehörde: „Man könnte bei meinem Mandanten über ein Niederlegen der Anklage nachdenken.“