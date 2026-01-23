Zweiter Tag im Spionageprozess: Egisto Ott wird weiter befragt

Am Freitag geht es weiter im wohl größten Spionage-Prozess, den Österreich in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat: Angeklagt ist der ehemalige Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott.

Eine ausführliche Zusammenfassung von Tag eins lesen Sie hier. Ott hat dort von Missionen erzählt, die so geheim waren, dass er noch immer nicht darüber reden dürfe. Immerhin: Für den heutigen zweiten Prozesstag hat Ott angekündigt, dass er mehr über seine geheimen Missionen enthüllen wird.

Ott werden geheime nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands sowie Amtsmissbrauch angekreidet. Ott bestreitet die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Strafdrohung beträgt für Ott und den mitangeklagten Polizisten Anton H. wegen Amtsmissbrauch sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.