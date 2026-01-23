Zweiter Tag im Spionageprozess: Egisto Ott wird weiter befragt
Am Freitag geht es weiter im wohl größten Spionage-Prozess, den Österreich in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat: Angeklagt ist der ehemalige Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott.
Eine ausführliche Zusammenfassung von Tag eins lesen Sie hier. Ott hat dort von Missionen erzählt, die so geheim waren, dass er noch immer nicht darüber reden dürfe. Immerhin: Für den heutigen zweiten Prozesstag hat Ott angekündigt, dass er mehr über seine geheimen Missionen enthüllen wird.
Ott werden geheime nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands sowie Amtsmissbrauch angekreidet. Ott bestreitet die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Strafdrohung beträgt für Ott und den mitangeklagten Polizisten Anton H. wegen Amtsmissbrauch sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.
Prozess gegen Egisto Ott
Was der ARBÖ mit dem Staatsschutz zu tun hat
Der Richter versucht gerade zu verstehen, warum Ott Daten über Gmail verschickt hat, gleichzeitig aber geheime Unterlagen zu seiner „Operation Doktor“ niemandem im BVT oder dem Dienstcomputer anvertraut, sondern ausschließlich in seinem privaten Filofax notiert hat. Ott erklärt das sinngemäß so: Den Filofax trage er, wie sein Handy, immer bei sich. „Aber der kann doch gestohlen werden“, sagt der Richter und fragt, ob Gmail tatsächlich sicherer sei als polizeiliche Infrastruktur. „Ja“, antwortet Ott. Bei Gmail lese nur die US-amerikanische NSA mit. Dem Richter erscheint das bemerkenswert, also fragt er nach: „Aber das BVT ist doch ordentlich gesichert, oder?“ Ott bestreitet das - und erzählt eine nachgerade peinliche Anekdote. Laut Ott hat es einen Einbruchsversuch im BVT gegeben. „Und der Journaldienst, eine Kollegin, hat nervös reagiert.“ Die Beamtin des BVT, die gewissermaßen Nachtwache hielt, hat laut Ott versucht, den Notruf zu wählen. Ihr Problem: In der Aufregung wählte sie mehrfach „1,2,3“. „Das war der ARBÖ“, sagt Ott. Der darauf folgende Dialog zwischen Staatsschutz und Pannenhilfe wird nicht weiter vertieft.
Die Sache mit den privaten eMails
Der Richter zeigt Egisto Ott einen Ausdruck einer eMail, die der Zweitangeklagte, Anton H., an Ott geschickt haben soll. Die Frage steht im Raum, warum zwei Staatsschützer miteinander dienstliche Daten - im konkreten Fall geht es um einen Fingerabdruck - via Gmail und nicht mit dienstlichen eMail-Accounts verschicken. Ott sagt, das sei völlig normal.
Ott geht in die Mitte
Die Verhandlung hat begonnen, Ott wird in die Mitte gebeten. Der Richter will ihm einige Unterlagen zeigen. Es geht um Dinge, die auf seinem IPhone gefunden wurden. Es geht um Zeitungsartikel über russische Spione.
Guten Morgen!
Wir starten in den zweiten Tag des Spionageprozesses um Egisto Ott. Heute wird im Saal 203 verhandelt - der Andrang ist ebenso wie gestern groß. Medienvertreter und Kamerateams warten auf das Eintreten des Beschuldigten Ott und des Mitangeklagten Polizisten Anton H.
Und das war's für heute
Damit endet der heutige Prozesstag, morgen um 9 Uhr geht es weiter.
Wir verabschieden uns aus dem Straflandesgericht!
Wo Lügen normal ist
Egisto Ott hat gerade erklärt, dass er den wahren Grund, warum er Informationen von befreundeten Nachrichtendiensten erfragt hat, routinemäßig auch bei diesen Diensten verschleiert. Ein Beteiligtenvertreter, Gerhard Jarosch, fragt ihn daraufhin, ob es üblich sei, dass sich befreundete Geheim- und Nachrichtendienste belügen. Ott antwortet mit „Ja“ - auch Angela Merkel sei von befreundeten Diensten abgehört worden. „Man macht das nicht - und tut es trotzdem“.
Was geschah mit Otts Stahlschrank?
Es werden weitere Fragen zu russischen Staatsbürgern gestellt, über die Ott für einen befreundeten Nachrichtendienst Daten gesammelt haben soll. Diese seien Bezugspersonen Senins gewesen, gibt Ott an.
Wie diese Daten dann nach der Abfrage genutzt wurden? Sie wurden von Ott in seinem bereits mehrfach erwähnten Stahlschrank abgelegt – „zu dem nur ich Zugang hatte“.
„Wurden diese Daten nur an den befreundeten Nachrichtendienst weitergeleitet?“ – „An wen hätte ich sie sonst weiterleiten sollen?“, antwortet Ott der Vertreterin etwas patzig. „Ein Nein reicht hier“, mahnt der Vorsitzende.
Die Frage, was mit dem Stahlschrank aus Otts Büro, den er nun mehrmals zur Sprache gebracht hat, passiert ist, bleibt weiterhin ungelöst.
"Staatsanwalt sollte Märchenerzähler werden"
Otts Verteidigung legt nun Fotos sowie Kontoauszüge vor, die beweisen sollen, dass Ott bei der Übergabe der Innenministeriumhandys nicht in Wien, sondern in Kärnten war. Die Auszüge zeigen diverse Käufe, die er im Jänner 2022 in Kärnten getätigt habe.
Was er dazu sage, dass diese Belege von ihm in Auftrag gegeben worden sind, um ein Alibi zu erschaffen, wie die Staatsanwaltschaft sag? "Der Herr Staatsanwalt sollte besser Märchenerzähler werden", erwidert Ott unwirsch. Für diesen Sager erhält er einen Rüffel vom Richter.
Der Staatsanwalt betont nochmals, dass die Anklageschrift besagt, dass Ott die drei Handys nicht selbst weitergebeben hat, sondern die Weitergabe veranlasst habe.
Die Bankomatkarte habe er zudem stets selbst gehabt - die Anmerkung, dass auch seine Frau sie hätte benutzen können, verneint er entschieden.
Der Staatsanwalt, dein Feind
Der Staatsanwalt fragt Ott, ob er auch Fragen von ihm beantworten würde. „Derzeit nicht“, sagt Ott. Auf Nachfrage, was das bedeutet, wird dieser leicht ungehalten. „Ich glaube, die Deutsche Sprache ist da eindeutig.“
Dick-Pics am Handy
Auf die Frage eines anderen Geschworenen erzählt Ott, dass auf den sichergestellten Fotos der Kabinettsmitarbeiter dienstliche Daten, Interventionen und auch Dick-Pics gewesen seien.
Erste Frage aus den Reihen der Geschworenen
Eine Geschworene will von Ott wissen: „Seit 2011 besteht aus dem Iran gegen Sie ein Todesurteil, sagen Sie. Trotzdem sind Sie im zentralen Melderegister angeführt, man kann Ihre Wohnung finden. Man könnte Ihnen also eine Bombe ins Postkasterl werfen? Also ich würde ich mich damit nicht gut fühlen.“
Dazu gibt es kurz Gelächter im Saal.
Ott erwidert: „Ich kann mich nicht verstecken. Und selbst wenn: Der Arm von Regimen ist lang. Was soll man machen? Und zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Wenn sie mich umlegen wollen, legen sie mich um. Das kann ich nicht verhindern – ich kann nur versuchen zu verhindern, dass meiner Familie etwas passiert.“
Das Problem mit dem Ausdrucken
Der Richter fragt Ott, warum er sich dienstliche Dokumente auf seine private gmail-Adresse geschickt hat. Die Erklärung: Er sei in Kärnten gewesen und habe sich diese ausdrucken wollen. „Halb legal“ sei das gewesen, sagt Ott. Aber im BVT hätten das alle so gemacht, er habe sich auch Dokumente auf sein privates IPad für eine Konferenz in Holland geschickt. Es stand nicht „Geheim“ auf den Unterlagen, klassifiziert seien sie auch nicht gewesen. „Also ich weiß, dass ich mir nichts auf meine private Adresse schicken darf, auch wenn darauf nicht geheim steht“, sagt der Richter. Otts Antwort: „Bei uns (also im Staatsschutz) ist das anders.“
Egisto Ott als Journalist
Noch ein Nachtrag zu den so genannten „Sina“-Laptops: Ott hat angedeutet, mit einem dieser Laptops die ein oder andere Überraschung zu liefern. Er sei nämlich auch publizistisch, also quasi als Journalist tätig. Und in dieser Rolle werde er „Schweinereien im Geheimdienstbereich“ aufdecken. Daraufhin greift eine zweite Berufsrichterin ins Geschehen ein und fragt, was genau er meine - aber Ott will nichts Genaues sagen. Man müsse auf die Befragung einer weiteren Zeugin warten.
Das Mordgutachten - und wie Ott es sieht
Dass Ott ein Gutachten bzw. eine Analyse zum Tiergartenmord des FSB erstellt hat, stellt er nicht in Abrede. „Das gehörte zu meinen Aufgaben“, sagt er. Es sei dabei aber nicht um die Tat, also den Mord, an sich gegangen, sondern darum, was schiefgegangen ist. Um das zu verstehen muss man wissen: Mit schiefgegangen meint Ott, dass der Auftragsmörder des FSB kurz nach der Tat gefasst und verurteilt worden ist. Ott erklärt sein Gutachten bzw. seine Handlungsanleitung damit, dass er sich auf eine „Konferenz“ habe vorbereiten wollen, wo derartige Fälle im kleinen Kreis besprochen werden.
Noch einmal die drei Handys
Der Richter will von Ott nun wissen, wie genau das mit den drei Handys war. Wie erwähnt, will Ott diese mit Salzsäure zerstört haben. „Die zu retournieren war keine Option?“, fragt der Richter. Zur Erinnerung: Es waren Diensthandys von drei Kabinettsmitarbeitern des Innenressorts. „Nein“, antwortet Ott. „Ich hab sie rechtmäßig erhalten, besser ich vernichte sie!“
-
Der Richter fragt nun nach dem Journalisten Christo Grosew und warum Ott dessen Wohnadresse abgefragt hat. „Wäre es nicht einfacher gewesen, ihn online zu kontaktieren?“, fragt der Richter. „Das macht man nicht!“, antwortet Ott. Er bleibt dabei: Er wollte sich mit Grosew austauschen.
-
Als nächstes will das Gericht wissen: Wurde der Zweitangeklagte Anton H. von Ott gebeten, die drei bereits erwähnten Handys abzuholen? Und wenn ja, warum? „Ja. Ich war damals auf Dienstreise – und da das Ganze geheim bleiben soll, habe ich ihn als Vertrauensperson gebeten, sie abzuholen,“ erklärt Ott.
Ob der Zweitangeklagte ein Freund von Ott gewesen sei? „Ja, das ist er heute noch. Und deshalb tut es mir leid, dass er nun in das Ganze hier hineingezogen wurde.“
-
Der Richter fragt Ott, ob er einen Spitznamen habe. Es geistere der Name „Dottore“ durch den Akt. Das könne schon sein, antwortet Ott. In Italien werde man schnell „Dottore“ genannt. Entweder Dottore oder „Professore“. „Sie sprechen fließend Italienisch, richtig?“, fragt der Richter. Dottore sei doch die Übersetzung für „Doktor“. Eine jedenfalls bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Operation Doktor, von der Ott seit einer Stunde spricht.
-
Bei allen Abfragen hätte Ott im Auftrag des damaligen stellvertretenden BVT-Direktors Wolfgang Zöhrer gehandelt. Alles sei aber vorschriftsgemäß in seinem Dienstcomputer abgespeichert worden. Zusätzlich habe er alle Daten noch in einem eigenen Ordner abgelegt. „Ich bin halt noch von der alten Schule, ich liebe Papier“, so Ott.
Das Gericht bemerkt, dass es keinerlei Dokumentation über eine offizielle „Operation Doktor“ gegeben habe. „Das liegt in der Natur der Sache einer strenggeheimen Operation,“ erklärt Ott.
Der Richter bemerkt, dass Zöhrer die Existenz der Operation bei seiner Befragung verneint hat. „Wer weiß, was er dazu hier sagen würde,“ entgegnet Ott.
"Ich bin emotional, ich bin halber Italiener"
Nun stellt der Richter Fragen, etwa zu Otts beruflichem Werdegang in Italien, Österreich und in der Türkei. Geendet hat Otts Türkei-Tätigkeit am 21. März 2013. Nach seinem Abzug von dort wurde er bis zum 1.12.2013 der Fremdenpolizei des Innenministeriums zugewiesen.
"War das für Sie ein beruflicher und finanzieller Abstieg?", will das Gericht wissen.
Ott dazu: "Natürlich hab ich dort etwas weniger verdient. Aber: Ich war nicht pleite, und ich bin auch nicht von Hass erfüllt, wie die Staatsanwaltschaft behauptet. Ich bin emotional – das ist dem geschuldet, das ich halber Italiener bin.“
Dieser Umstand war auch uns nicht bekannt.
Video: Erster Tag im Ott-Prozess
Der Kampf mit der Müdigkeit
Während Ott spricht, sind alle Anwesenden um Aufmerksamkeit bemüht, vor allem die Geschworenen. Manchen fällt das mittlerweile sichtlich schwer. Während einzelne Notizen machen und in ihren Unterlagen blättern, kämpfen andere mit der Müdigkeit. Der Tag ist schon lang, zumindest, wenn jeder Satz zählt und man konzentriert zuhören muss.
Dienstlicher Auftrag, nichts Illegales
Wir sind noch immer nicht durch. Nach wie vor erklärt Ott jede einzelne seiner laut Staatsanwaltschaft illegalen Daten-Abfragen und betont, dass alles legal und alles im dienstlichen Auftrag war.
-
Die Ausführungen gehen weiter … Egisto Ott will offenbar zu jedem einzelnen Anklagepunkt sowie zu jeder angeführten Person aus dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft Stellung beziehen. Seine Abfragen seien alle legal und im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit gewesen, so Ott.
Der Staatsanwalt hat derweil das Fenster geöffnet – wieder einmal brauchen alle Anwesenden einen langen Atem.
Salzsäure auf den Handys
Die von der Staatsanwaltschaft erwähnten drei Mobiltelefone von früheren Kabinettsmitarbeitern sind bei Ott gelandet, das gibt er zu. Allerdings hat er, wie er sagt, damit nicht das getan, was ihm vorgeworfen wird. Sie seien anonym eines Tages in seinem Postkasten gelandet. Er habe die drei Handys aber nicht an Moskau oder den FSB verkauft, sondern vernichtet. Mit Salzsäure, die er in Italien gekauft hat, wie er sagt. Die Reste seien im Müll gelandet.
-
Ott gibt außerdem an, dass ihm auf seine Privatadresse in 1020 Wien immer wieder Informationen zugespielt worden seien – er sei „Ermittler, Informationssammler“. „Ich war dafür bekannt, dass ich mich Problemen angenommen habe.“ Und: „Ich will mich nicht selbst loben, aber ein altes Sprichwort besagt: 'Wenn du gut bist, kannst du die Pappn‘ aufmachen – wenn du nix weißt, hältst du besser die Klappe'.“
-
Egisto Ott hat unter anderem die Meldedaten eines Journalisten, Christo Grosew, ausgehoben. Das sei, so sagt er, völlig normal, er habe dafür auch die nötige Gebühr von 3,30 Euro bezahlt. Wozu hat Ott die Melde-Adresse überhaupt recherchiert? Er wollte mit dem Journalisten Kontakt aufnehmen, mit ihm sprechen. Warum Ott dafür nicht einfach mit Grosew telefoniert oder ihm ein eMail geschickt hat, das bleibt vorerst offen.
-
Ott plaudert zudem aus dem Nähkästchen seiner Ausbildungen, die er im In- und Ausland absolviert hat – und zeichnet ein filmreifes Bild: „Ich wurde unter Water-Boarding trainiert – ich kenne das, aus Trainingssituationen. Ich selbst habe das nicht angewandt. Sie können sich vorstellen, was das für Trainings waren.“
-
Egisto Ott erklärt sehr detailliert, dass Abfragen von Melderegistern oder dem Grundbuch für jeden Staatsbürger ganz einfach möglich sind. Zum Kern der Sache bzw. der Vorwürfe ist er - noch - nicht gekommen, nämlich: Hat er wirklich Informationen für den russischen Geheimdienst FSB beschafft und verkauft? Er argumentiert auch, dass er viele der Unterlagen, die er angeblich illegal abgefragt haben soll, zu Hause im Papier aufbewahrt hat. „Wenn das illegal gewesen wäre, glauben sie, dass ich so dumm bin, das aufzubehalten?“
-
Weiters führt Ott aus: „Das größte Problem von strenggeheimen Operationen ist, dass diese nicht elektronisch dokumentiert werden dürfen. Zumindest nicht in Österreich, das hat sich bis heute nicht geändert. Warum? Alle Geräte waren mit dem Internet verbunden, auch gab es eine Software, über die eine externe Firma Zugriff auf alle Daten des BVT hatte. Man weiß bis heute nicht, welche Daten dadurch abgezweigt wurden – es wurde dazu nie ermittelt.“ Dazu hätte es auch eine parlamentarische Anfrage gegeben, erklärt Ott den Geschworenen einen weiteren Hintergrund, der aus seiner Sicht von Relevanz ist.
-
Vereinfacht gesagt wird Egisto Ott ja vorgeworfen, sensible Daten ohne eine dienstliche Notwendigkeit abgefragt und verkauft zu haben. Das bestreitet er - und verweist auf Mitarbeiter des damaligen BVT. Wolfgang Z. und Martin W. hätten seine Abfragen beauftragt bzw. davon gewusst. Dass W. zum nämlichen Zeitpunkt im Krankenstand war, ist für Ott irrelevant. „Das ist ein Job, den man 24/7, 365 Tage im Jahr macht.“ Z. habe einen Bandscheibenvorfall gehabt, sei aber über alles informiert gewesen. Soweit Otts Teil der Geschichte.
-
Ott nimmt nun Stellung zu der von der Staatsanwaltschaft angeführten "Operation Doktor", für die er Daten gesammelt haben soll. "Sämtliche abgefragten Personen waren Kontaktpersonen von Senin, man wollte so an ihn herankommen. Das ist üblich so. Es war ein strenggeheimes Kooperationsvorgehen mit einem westlichen Nachrichtendienst. Ich darf Ihnen aufgrund der Gesetzeslage keine Auskünfte zu diesem befreundeten Nachrichtendienst geben, weil das sonst auch im Ausland geahndet werden könnte - und glauben Sie mir, mir reichen die Verfahren hier in Österreich gegen mich. In manchen Ländern stünde auf diese Auskunft die Todesstrafe – Sie können sich vorstellen, um was für Staaten es sich hierbei handelt."
Ott ergänzt im Scherz: „Es waren sicher nicht Luxemburg oder der Vatikan.“
-
Auch betont Egisto Ott, der sich sehr klar und gewählt artikuliert, dass die Vorwürfe gegen ihn eine "beispiellose Hatz" gegen seine Person und auch gegen seine Familie wären. "Fakt ist, dass meine Gattin verletzt wurde, ihrer Freiheit beraubt wurde. Cobra-Beamte stürmten mein Haus, schlugen Scheiben ein, stürmten mit Schusswaffen in das Zimmer, wo meine Tochter und mein Enkel schliefen. Mein Enkel ist bis heute davon traumatisiert - stellen Sie sich vor, wie es einem 4-Jährigen damit geht, wenn ihm eine Waffe vors Gesicht gehalten wird!", schildert Ott.
Und das alles nicht etwa, weil im "Raub oder Mord" vorgeworfen wurden, sondern "Amtsdelikte". "Ja, ich besitze Faustfeuerwaffen, aber ich habe nie Gewalt angewendet", so Ott.
-
Der Angeklagte nimmt nun zur Anklage Stellung. „Die Ausführungen des Staatsanwaltes stimmen nicht“, sagt Ott. Er weise die Behauptung zurück, frustriert oder pleite gewesen zu sein. „Ich bin nicht von Hass zerfressen, Hass zerfrisst die Seele, und ich lasse mir meine Seele nicht absprechen!“
-
Die Pause neigt sich dem Ende zu, der Saal füllt sich. Der Richter setzt fort - und Egisto Ott nimmt in der Mitte Platz. Er kann bzw. darf nun etwas aussagen.
-
Sowohl Egisto Ott als auch Anton H. werden vom Gericht gefragt, ob sie sich schuldig, teilweise schuldig oder nicht schuldig bekennen. Beide antworten mit: "Nicht schuldig".
Damit geht der Prozess in die Mittagspause, es soll um 12.50 Uhr weitergehen. Bis später!
Von der Schrotflinte zum Schlagring
Der Anwalt des Zweit-Angeklagten spricht jetzt sehr viel von sich selbst. Er sei bei der Anwaltskammer angezeigt worden, und es habe ihm eine bekannte Person bei einem Besuch in seiner Kanzlei nahegelegt, das Mandat zurückzulegen - sonst, so die Person, könne das negative Konsequenzen für ihn haben. Die zuvor von der Anklage erwähnten illegalen Waffen des Zweit-Angeklagten seien eine Schrotflinte und ein Schlagring gewesen. Die Schrotflinte habe dem Großvater des Zweitangeklagten gehört. Und der Schlagring? Den habe er als Ausbildungsgegenstand für Ausbildungen besessen.
-
Der Anwalt von Anton H. schildert das Handy-Wasser-Missgeschick – Anton H. hätte damals von lediglich einem der Handys, die in die Donau gefallen sind, Kopien ziehen können. Doch das Datum passt nicht: Anton H. sei damals an dem Tag, als die Daten runtergeladen wurden, gar nicht im Dienst gewesen. „Das gibt nachzudenken“, so der Anwalt des Polizisten. Und: Es habe genug andere Personen gegeben, die auch die Berechtigung für diesen Datenzugriff gehabt hätten.
-
Der Anwalt des Zweit-Angeklagten ist am Wort. „Ich kenne den Akt schon sehr lange“, sagt er und erzählt von Ordnungsnummern und Anlassberichten. Man kann ihm nur schwer folgen, sinngemäß sagt er: Dass Egisto Ott geheime Daten auf seinen privaten Gmail-Account „abgesaugt“ habe, hätte im BVT doch auffallen müssen - immerhin seien Informationen über einen „Maulwurf“ seit Jahren beim BVT Thema gewesen.
-
Die Geschworenen kommen zurück in den Saal und nehmen ihre Plätze ein. Es geht weiter.
-
Damit geht die Verhandlung in eine Pause.
-
"Unser Mandant bekennt sich in sämtlichen Anklagepunkten nicht schuldig. Es ist aber eigentlich nicht unsere Aufgabe, seine Unschuld zu beweisen - sondern Aufgabe der Staatsanwaltschaft, seine Schuld zu beweisen. Dennoch werden wir Ihnen heute viele Beweise vorlegen. Seien Sie kritisch, zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Egisto Ott ist sehr intelligent - denken Sie nicht, dass er, wenn er wirklich für Russland spioniert hätte, seine Spuren verwischt hätte?", so Otts Anwältin an die Geschworenen. Und beendet mit der Frage: "Hätte der russische Geheimdienst wirklich Egisto Ott gebraucht?"
-
Anwältin Mair zeichnet nun ein weiteres Bild von Egisto Ott, beschreibt seinen Karriereweg, seine Einsätze im Ausland. Beim BVT habe er koordiniert und Ermittler betreut. Um die Anklage gegen Ott zu verstehen, sei es wichtig zu verstehen, was das BVT eigentlich macht, so die Anwältin an die Geschworenen.
Es werde Ott vorgeworfen, Abfragen in Datenbanken ohne dienstliche Weisung getätigt zu werden. Mair führt Operationen aus, bei denen Ott auch involviert gewesen sein soll – etwa die „Operation Doktor“. Geheimdienste seien dabei an das BVT herangetreten und hätten um Nachforschungen gebeten – welche Dienste das gewesen seien, dürfe sie jetzt leider nicht sagen, so die Anwältin.
Sie verliest Aussagen von Zeugen, die die Existenz von den erwähnten Operationen bestätigt.
-
Gerhard Jarosch, einst selbst als Staatsanwalt tätig, ist heute als Beteiligtenvertreter vor Ort - und durchaus begeistert von der Arbeit seiner Ex-Kollegen bei der Staatsanwaltschaft Wien. „Ich habe selten so ein gutes Anklageplädoyer gehört wie heute“, schreibt Jarosch auf X.
-
Nun ist Anna Mair, die Strafverteidigerin von Egisto Ott am Wort. Sie appelliert an die Geschworenen, sich nicht von bisher Geschriebenem oder Medien-Berichten beeinflussen zu lassen. Und sie sagt eingangs, dass es einigermaßen bedenklich sei, wenn die Chefin des neuen Staatsschutzes DSN in Interviews sage, sie erhoffe sich „Konsequenzen“. Das sei, so Otts Anwältin, de facto die Aufforderung zu einem Schuldspruch.
-
Nach fast zwei Stunden ist die Staatsanwaltschaft wirklich am Ende des Eröffnungsplädoyers angelangt. Der Richter merkt an: "Wie es den Geschworenen gelingen soll, sich bei all den Namen im Sachverhalt zurechtzufinden, ist mir ein Rätsel." Also keine Sorge, es geht nicht nur Ihnen so.
-
Erklärvideo: Wer ist Egisto Ott?
-
Nun werden in der Anklage weitere Personen genannt, die durch Ott scheinbar ausspioniert wurden: Eine russische Staatsbürgerin sowie ein hochrangiger österreichischer Beamter. Diesen überwachte Ott, sammelte die Daten über ihn abermals auf seinem privaten Gmail-Account, unter anderem etwa dessen Adresse oder Arbeitsweg. Diese Informationen landen wieder bei Jan Marsalek - und nur wenige Stunden später über diesen beim russischen Geheimdienst.
-
Der Staatsanwalt beschreibt nun ein wenig die Person Ott, die offenbar unter einem gesteigerten Geltungsdrang steht. So habe Ott nicht nur Interviews in Medien gegeben, sondern sei sogar als Schauspieler aufgetreten. „Spy Capital 2“, heißt der Streifen, für den sich Ott laut Staatsanwalt „auf dem roten Teppich abfeiern ließ“.
-
"Sie waren finanziell und beruflich frustriert - und der russische Nachrichtendienst zahlt nun einmal sehr gut", so der Staatsanwalt. Und: Man müsse es Egisto Ott lassen: "Er hat seine Aufträge für den russischen Nachrichtendienst sehr, sehr gut ausgeführt".
Spionage-Vorwürfe seien "konstruiert"
Die 172 Seiten starke Anklageschrift geht mit dem mittlerweile 63-jährigen Ott hart ins Gericht. Ott habe den russischen Nachrichtendienst unterstützt und russische Interessen gefördert. Die inkriminierten Handlungen hätten "die nationale Sicherheit der Republik Österreich beeinträchtigt". So soll er unter anderem von 2017 bis 2021 personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek und Vertreter des russischen Nachrichtendienstes gesammelt haben.
