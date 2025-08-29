Zuletzt war es etwas ruhig um den ehemaligen Chefinspektor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, geworden. Nun sieht sich Ott aber mit einer erneuten Anklage konfrontiert. Und diese Anklage fährt schwere Geschütze gegen Ott auf. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Wie die Staatsanwaltschaft Wien am Freitag mitteilte, hat sie beim Landesgericht Wien einen Anklage gegen Ott sowie einen weiteren Polizeibeamten eingebracht. Es geht um Missbrauch der Amtsgewalt, Geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, Bestechlichkeit und andere Delikte.

Konkret wird dem 63-Jährigen vorgeworfen, im Zeitraum April 2015 bis 2020 als damaliger Beamter des BVT seine Befugnis mit dem Vorsatz, andere an ihrem Recht auf Geheimhaltung ihrer personenbezogener Daten zu schädigen, wissentlich missbraucht zu haben, indem er ohne dienstlichen Auftrag eine Vielzahl solcher Daten, wie etwa Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen oder Reisebewegungen, im Wege nationaler und internationaler polizeilicher Datenbanken oder im Amtshilfeweg erhob.

Daten an Marsalek

Dazu soll er als österreichischer Polizeibeamter zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst der Russischen Föderation dadurch unterstützt haben, dass er im Zeitraum 2017 bis 2021 geheime Tatsachen und eine Vielzahl an personenbezogenen Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Jan Marsalek und unbekannte Vertreter des russischen Nachrichtendienstes sammelte. Dafür soll Ott finanzielle Gegenleistungen angenommen haben.

"Darüber hinaus soll der Angeklagte im November 2022 einen SINA-S-Laptop auf dem eine nicht öffentlich bekannte, von EU-Staaten verwendete elektronische Sicherheitshardware für sichere elektronische Kommunikation gespeichert war, gegen EUR 20.000,- im Auftrag von Jan MARSALEK an einen unbekannten Mittäter übergeben haben, wobei der Laptop in weiterer Folge einem russischen Nachrichtendienst ausgehändigt wurde", heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft.

Bei einem SINA-S-Laptop handelt es sich um eine Gerät mit einer speziellen und sicheren Verschlüsselung.