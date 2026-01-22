Am Donnerstag beginnt der wohl größte Spionage-Prozess, den Österreich in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat: Angeklagt ist der ehemalige Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott.

Ihm werden vor allem geheime nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands sowie Amtsmissbrauch angekreidet werden. Ott bestreitet die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.