Spionage für Russland? Mega-Prozess gegen Egisto Ott startet
Am Donnerstag beginnt der wohl größte Spionage-Prozess, den Österreich in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat: Angeklagt ist der ehemalige Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott.
Ihm werden vor allem geheime nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands sowie Amtsmissbrauch angekreidet werden. Ott bestreitet die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.
Spionage-Vorwürfe seien "konstruiert"
Die 172 Seiten starke Anklageschrift geht mit dem mittlerweile 63-jährigen Ott hart ins Gericht. Ott habe den russischen Nachrichtendienst unterstützt und russische Interessen gefördert. Die inkriminierten Handlungen hätten "die nationale Sicherheit der Republik Österreich beeinträchtigt". So soll er unter anderem von 2017 bis 2021 personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek und Vertreter des russischen Nachrichtendienstes gesammelt haben.
Ott hat bisher sämtliche wider ihn erhobenen Vorwürfe bestritten. Die Vorwürfe gegen ihn seien "konstruiert. Ich werde nicht lügen, obwohl ich das als Angeklagter dürfte. Ich werde die Wahrheit sagen", kündigte Ott an. Zugleich versprach er, er werde "einige Schweinereien aufdecken".
Der Prozess beginnt am Donnerstag um 9.00 Uhr. Der KURIER berichtet live aus dem Wiener Straflandesgericht:
Prozess gegen Egisto Ott
-
Die Akustik, ein Drama
Bereits bei der Aufnahme der Anwaltsdaten wird klar: Die Akustik wird im Saal 401 eine Herausforderung. Als Rechtsanwalt Rüdiger Schender seinen Namen nennt, kann das Gericht ihn kaum verstehen. „Wir haben hier keine Mikrofone.“
-
Die Kameras sind wieder draußen
Die Kamerateams wurden nun wieder des Saals verwiesen. Und es gibt übrigens keine Zimmerpflanzen. Dafür geöffnete Fenster - einen langen Atem werden heute alle Beteiligten brauchen.
-
Wie wird der erste Verhandlungstag ablaufen?
Zu Beginn des heutigen Prozesstages wird die Staatsanwaltschaft die Anklage vortragen, es folgen die Plädoyers der Verteidiger. Abhängig von deren Dauer werden im Anschluss Ott und sein Mitangeklagter zu Wort kommen. Hintergrundwissen: Die Spionagevorwürfe seien der Grund, warum Geschworene über Otts Schuld entscheiden werden, heißt es von Seiten des Gerichts.
-
Um Anonymität bemüht
Die Kamerateams dürfen jetzt einen Schwenk im Saal machen. Sie filmen Egisto Ott. Der Zweit-Angeklagte hat keinen Akten-Ordner oder andere Dinge zur Hand, mit denen er sein Gesicht verdecken könnte. Also dreht er sich weg von den Objektiven und hält sich die Hand vors Gesicht, um auf kein Foto und keine Filmaufnahme zu kommen.
-
Der Saal ist geöffnet. Endlich.
Kollegin Amina Beganovic meldet die frohe Botschaft: Die Medien dürfen endlich in den Saal, es herrscht Gewusel, der Kampf um die Steckdosen beginnt.
-
Warum dauert das so lange?
Kollege Böhmer fragt sich, warum das so lange dauert. Kollegin Beganovic scherzt: "Vielleicht müssen sie die Zimmerpflanzen für die Kameras noch richtig ausrichten?" - sehen Sie es uns bitte nach, ein bisschen Humor verkürzt die Wartezeit.
Jetzt ist zumindest einmal Egisto Ott selbst eingetroffen.
-
"Im Interesse russischer Nachrichtendienste"
Die Staatsanwaltschaft bezichtigt Ott, als ranghoher Verfassungsschützer für den russischen Geheimdienst tätig geworden zu sein, indem er personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek und Vertreter des russischen Nachrichtendienstes sammelte. Ott soll in deren Interesse ohne dienstlichen Auftrag Daten wie Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen und Reisebewegungen von Personen erhoben haben. Ott bestreitet all diese Vorwürfe – für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
-
Worum geht’s heute?
Das Interesse kommt nicht von ungefähr, es geht schließlich um den wohl größten Spionage-Prozess des Landes: Es geht um Missbrauch der Amtsgewalt, Geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, Bestechlichkeit und andere Delikte. Egisto Ott, dem ehemaligen Chefinspektor des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wird von der Staatsanwaltschaft Wien geheime nachrichtendienstliche Tätigkeit zulasten der Republik Österreich und zugunsten Russlands vorgeworfen.
-
Großes Interesse und Andrang
Wie die Kollegin Amina Beganovic meldet sammeln sich die Medienvertreter bereits vor dem Verhandlungssaal. Auch der KURIER war schon um 8 Uhr vor Ort, das Interesse ist wie erwartet groß. Auch einige internationale Medien haben sich in Wien zum größten Spionage-Prozess Österreichs seit Jahrzehnten eingefunden.
Für einen Prozess dieser Bedeutung wäre eigentlich der Große Schwurgerichtssaal adequater. Laufende Renovierung machen das derzeit aber nicht möglich, die Verhandlung wurde daher in den deutlich kleineren Saal 401 verlegt – in dem aktuell übrigens auch die Causa Wienwert verhandelt wird.
-
Einer der größten Spionagefälle Österreichs
Der frühere Polizist soll gegen Geld für Moskau gearbeitet und Auftragsmorde evaluiert haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Kollege Christian Böhmer hat hier alles zusammengefasst, was man vor dem Prozess-Start heute wissen muss:
