„Unter den jetzigen Vorzeichen wird der Kirtag in dieser Form nicht stattfinden können“, erklärt Peter Wolff , Obmann des Weinbauvereins, auf KURIER-Anfrage.

Während die Einnahmen schrumpfen, erlebt man einen starken Anstieg der Energie- und Personalkosten. „Alle Betriebe stehen unter Druck. Es ist ein allgemeines Problem, das wir am Kirtag nicht alleine lösen werden“, sagt Wolff

Um fehlende Sponsoren zu kompensieren, habe man einen Flohmarkt veranstaltet. Ein solcher würde aber nicht wirklich auf den Kirtag passen. Die Veranstaltung wurde am Ende gar zum Verlustgeschäft.

Der Grund: Die Veranstalter wollen sich nicht mehr dem Vorwurf der politischen Vereinnahmung aussetzen müssen. In der Vergangenheit war vor allem die FPÖ ein wichtiger Spender und marschierte in großer Zahl am Kirtag auf.

Redimensionierung weg von der Straße

Was Wolff aber auch festhält: „Wir sind uns bewusst, dass hier ein kulturelles Erbe in Gefahr ist, aber ohne finanzielle Unterstützung von Seiten der Politik werden wir den Kirtag in der jetzigen Form nicht mehr stemmen können.“