Neugestaltung der Sunken City: Wien bekommt eine neue Waterfront

Mauern weg, Grün hin - das war die Vorgabe der Stadt für die Neugestaltung der sogenannten Sunken City, dem Uferbereich an der Neuen Donau direkt bei der U1-Station Donauinsel.

Im September des Vorjahres wurde der Wettbewerb ausgeschrieben, 14 Projekte wurden eingereicht, jetzt steht der Sieger fest: Mostlikely Architecture wird die Umgestaltung der Sunken City vornehmen. Gleich vorweg: Eine sanfte Sanierung wird es nicht, an der 13.000 Quadratmeter großen Fläche an der Neuen Donau entsteht eine komplett neue Waterfront. Mit weniger Gastronomie, konsumfreien Zonen und Liegeflächen.

"Es war an der Zeit, dass wir uns um die Sunken City kümmern", sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Der Uferbereich gegenüber des neugestalteten Copa Beach sei ein "extrem relevanter Bereich", der einer Auflockerung und Begrünung bedürfe, sagt Sima.

Promenade

Dazu muss am aktuellen Uferbereich so gut wie alles abgetragen werden. Die Gastronomie kommt weg vom Wasser, stattdessen soll eine Promenade gebaut werden. Damit sich die Fußgänger nicht mit den Radfahrern in die Quere kommen, soll der Radweg weg vom Ufer nach oben verlegt werden. Auch Gastronomie soll es geben, aber deutlich weniger. Derzeit werden bei der Sunken City in der Saison zwischen 10 und 14 Lokalen bespielt.