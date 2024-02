Neuerlicher Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten

Ein Pädagoge eines städtischen Kindergartens in Wien-Penzing , gegen den bis Dezember 2023 im Zuge von Missbrauchsvorwürfen strafrechtlich ermittelt worden war, sieht sich nun mit neuen Anschuldigungen konfrontiert. Die zuständige Magistratsabteilung 11 (MA 11) bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden „Wien heute“-Bericht. So soll es drei Tage nach Einstellung des Verfahrens der Kinder- und Jugendhilfe zu neuen inkriminierten Handlungen gekommen sein.

„Wir haben darum das Ermittlungsverfahren durch die MA 11 wieder eröffnet und eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht“, sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA am Abend. Pöschmann betonte jedoch, dass der Pädagoge in diesen drei Tagen zu keinem Zeitpunkt in dem Kindergarten tätig war. Der Mann habe seit 2021 nicht mit Kindern gearbeitet, so die Sprecherin.

Bei der Staatsanwaltschaft war das Vorliegen einer entsprechenden Sachverhaltsdarstellung am späten Donnerstagabend für die APA nicht mehr zu verifizieren. Parallel dazu läuft auch das Verwaltungsverfahren durch die Kinder- und Jugendhilfe. Im Zuge dessen sollen Eltern sowie Mitarbeiter des Kindergartens erneut befragt werden.