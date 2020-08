Neuer Radweg statt 150 Parkplätze und 80 Bäume in Hernals?

von Adrian Zerlauth

Im 17. Bezirk wird seit satten 30 Jahren über einen neuen Radweg in der Alszeile debattiert. Passiert ist nichts - bis vor zwei Wochen: Eine Hernalser Initiative startete eine Petition und sammelte in Kürze knapp 900 Unterschriften - der KURIER berichtete. Jetzt reagiert die Bezirkspolitik: Sie möchte den geforderten Radweg rasch umsetzen. Womit allerdings nicht alle zufrieden sind.

In einer amtlichen Mitteilung an rund 2.000 Hernalser Haushalte spricht sich Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) grundsätzlich für einen neuen Radweg in der Alszeile aus. Es gäbe aber einiges zu berücksichtigen. Im Gespräch mit dem KURIER sagt die Bezirkschefin, dass es eine "tragbare Lösung für alle Beteiligten" bräuche.

Wie eine solche aussehen könnte, dafür hat Pfeffer auch schon mehrere Vorschläge.