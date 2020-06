Spatenstich auf dem Sport-Club-Platz

Für manche ist es eine einfache Baustelle. Für Sympathisanten des Wiener Sport-Clubs ist es das Wunder von Dornbach. Nach jahrzehntelangen Konfrontationen und Planungen wurde am Dienstag in Hernals offiziell der (teilweise) Neubau des Sport-Club-Platzes in Hernals begonnen. Zum Teil abgerissen ist bereits die Stehplatztribüne Kainzgasse.

Das Stadion wurde 1904 errichtet und ist damit der älteste noch bespielte Fußballplatz in Österreich, möglichweise sogar auf dem europäischen Festland. Doch so traditionsreich Verein (gegründet 1883) und Platz auch sind, so baufällig war die Anlage. Schimmel setzte sich im Kabinentrakt fest, Regenwasser tropfte in die Räume, Unkraut wucherte auf den Tribünen.