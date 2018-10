Beschlossen: 6,25 Millionen für einen neuen Sportclub-Platz

„Das ist einer der schönsten Tage in der jüngeren Geschichte des Wiener Sport-Club“, sagte Präsident Wolfgang Raml und strahlte dabei am Donnerstag in Hernals mit der Sonne um die Wette. Tatsächlich ist unter Dach und Fach, was die Fans des WSC seit Ewigkeiten herbeisehnen: Der Sportclub-Platz in Dornbach wird saniert. „Der Gemeinderat hat das Budget einstimmig beschlossen“, verkündete Sportstadtrat Peter Hacker.

Um 6,25 Millionen Euro wird die baufällige Sportstätte in ein zeitgemäßes Schmuckkästchen verwandelt. Während des Spielbetriebs wird ab Jänner 2020 die Haupttribüne abgerissen und neu gebaut. Als Multifunktionsgebäude mit integrierten Räumlichkeiten für Kabinen, Büros etc. über 1400 Quadratmeter. Darüber hinaus werden auch die „blaue Tribüne“ (Süd) und die Friedhofstribüne (Nord) saniert. Letztere wird allerdings nicht überdacht. Nicht der einzige „Kompromiss“, den man eingehen muss.