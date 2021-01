Neue Wiener Taxi-App "Cangoo" soll Uber Konkurrenz machen

Seit Jahresbeginn fallen Taxis und Mietwagen wie sie Uber, Bolt und Co. vermitteln in einem Gewerbe zusammen. Das bringt nicht nur für die Kunden Neuerungen mit sich, sondern auch für die Branche selbst. In Wien wollen Dutzende Taxiunternehmer nun die Gunst der Stunde nützen und sowohl internationalen Anbietern als auch lokalen Funkzentralen mit der neuen App „Cangoo“ Konkurrenz machen.

„Schnell, sicher und bequem – wie ein Känguru-Baby in der Bauchtasche der Mutter“, wolle man die Fahrgäste ans Ziel bringen, erklärt Entwickler Cengizhan Akbudak, der mit seinem Taxiunternehmen selbst 33 Fahrzeuge auf der Straße hat, den Namen.

Seit nunmehr drei Jahren arbeitet er an Cangoo, aktuell befindet sich die Taxi-App in der Testphase (sie kann also schon heruntergeladen werden). 116 Autos von 24 Wiener Taxiunternehmen sind bereits erfasst. Bis Februar sollen es 200, bis Mai 500 sein.