Neue WCs in den U-Bahnen: Manches stinkt noch zum Himmel

Nun gibt es nur noch 34 Anlagen, diese sollen aber umso sauberer sein, hofft man bei den Wiener Linien. An sechs Knotenpunkten (Stephansplatz, Karlsplatz, Westbahnhof, Praterstern, Volkstheater und Schwedenplatz) gibt es rund um die Uhr besetzte Sanifair-WCs, für dessen Benutzung 50 Cent fällig sind.

Anfängliche Proteststürme sind abgeflacht, Beschwerden über Verunreinigungen zurückgegangen, wird betont. 30 Cent können übrigens als Gutschein eingelöst werden, etwa bei Raststationen auf der Autobahn.

"Das freut die Nase"

An 22 Standorten baut ein Bieterkonsortium Sonderanfertigungen für die Wiener Linien. In deren Blog werden die Klos so angepriesen: "Die neuen Aborte werden mit spülrandlosen Tiefspülern ausgestattet sein. WC-Experten wissen, wovon wir sprechen – solche WCs sind einfacher und schneller zu reinigen und dadurch hygienischer als herkömmliche Modelle. Das freut die Nase. Aber auch fürs Auge sollte gesorgt sein: Die Wand über dem Waschbecken oder die Edelstahltür wird als integrierter Spiegel fungieren – vandalismussicher und ohne Verletzungsgefahr."