Neue und vorerst letzte Erstversorgungsambulanz in Wien eröffnet

"Wenn es einem schlecht geht, empfinden sich viele Patienten als Notfall. In einer EVA kann man abklären, ob es sich wirklich um einen medizinischen Notfall handelt", sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Versorgt werden in der EVA täglich 125 sogenannte "Selbstkommer", die also keinen Termin haben und nicht mit der Rettung eingeliefert werden.

Die Klinik Hietzing soll vorerst keine Erstversorgungsambulanz bekommen: "Dort haben wir in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass es nicht so viel Laufkundschaft wie in anderen Kliniken gibt", erklärt Hacker.