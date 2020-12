Neue ÖVP-Stadträtinnen wollen „Willkommenskultur beenden“

Werden Sie sich darauf in Ihren Ämtern fokussieren?

Arnoldner: Das Kontrollrecht in Anspruch zu nehmen ist eine wichtige Rolle. Da gehen Akte über den Tisch, die sonst nirgendwo als im Stadtsenat zu sehen sind.

Jungnickel: Die Kontrolle wird unsere primäre Aufgabe sein.

Frau Jungnickel, in einem Facebook-Video haben Sie sich zum Thema Leistung geäußert. Leisten die Wiener zu wenig?

Jungnickel: Wir haben einen hohen Lebensstandard, das kommt vom Tun, also von der Leistung. Aber es ist die Aufgabe der Stadt, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen motiviert sind, zu tun.

Das heißt, die Wiener leisten nicht genug, weil sie die Stadt nicht motiviert?

Jungnickel: Im Bereich der Mindestsicherung gehört mehr gemacht. Ziel ist, mehr Menschen in den Prozess der Arbeit zu bringen. Das fördert die Selbstachtung und die Triebkraft.

Frau Arnoldner, die ÖVP hat den 1., den 13., und den 19. Bezirk geholt. Das sind jene Bezirke mit den höchsten Haushaltseinkommen. Wieso schafft es die ÖVP nicht, woanders zu punkten?

Arnoldner: Wir haben auch in den Flächenbezirken zugelegt. Zum Beispiel in der Donaustadt, in Floridsdorf, in Liesing.