Wie in der Wiener ÖVP um Posten und Mandate gerangelt wird

Das dürfte keine Option sein: Arnoldner habe noch keine parlamentarische Erfahrung und komme derzeit für die Funktion nicht in Frage, hört man. Sie soll dem Vernehmen nach die nächsten ein bis zwei Jahre lang ÖVP-Landesgeschäftsführerin bleiben. Außenseiterchancen hätte sie auch auf einen der Posten als nicht amtsführender Stadtrat, wird spekuliert.

Wahrscheinlicher ist, dass die Spitzenposten, die zu vergeben sind, an andere gehen: Elisabeth Olischar, die den Klub bisher ohne Schnitzer geleitet hat, könnte Zweite Gemeinderatsvorsitzende oder Zweite Landtagspräsidentin werden. Für zweiteren Job sind auch Ex-Parteichef Manfred Juraczka sowie die langgediente Abgeordnete Ingrid Korosec im Gespräch. Auch die Posten der nicht amtsführenden Stadträte sind noch zu vergeben. Hier könnte es zu Überraschungen kommen.

Innerparteilichen Ärger gibt es in den Innenbezirken – und zwar zwischen 7., 8. und 9. Bezirk, die gemeinsam den Wahlkreis Innen-West bilden. Bei der Erstellung der Liste konnte man sich nicht einigen, wer auf den ersten Platz gereiht wird – der Kommunikationsexperte und bisherige stv. Bezirkschef in der Josefstadt Josef „Seppi“ Mantl, Christina Schlosser (Partei-Chefin in Neubau) oder Lisa Fuchs (Alsergrund).

Also traf man eine Nebenabsprache: Ein allfälliges Grundmandat im Wahlkreis solle an jenen der drei gehen, der die meisten Vorzugsstimmen erhält. Und nicht an den formal Erstgereihten auf der Liste.

Auf den ersten Listenplatz setzte man schlussendlich Josef Mantl. Und jetzt wird es spannend: Obwohl Schlosser mehr Vorzugsstimmen erhielt als er, weigert sich Mantl nun, das Mandat an sie abzutreten.