Neue Hotels in Wien: Charmeoffensive mit Vinyl und Bio-Brot

Büroräume

Das gerade neu eröffnete Zoku Vienna (2., Perspektivstraße 6) soll nach eigener Aussage ein Hybrid aus Homeoffice und Hotel sein. Hier sollen Co-Working, Essen, Meetings und Events sowie geselliges Beisammensein gleichermaßen stattfinden. Internationale Gäste können sich mit Wienern leicht vor Ort vernetzen – etwa auf der Dachterrasse mit Blick auf den Prater oder beim Essen in der sogenannten Living Kitchen, wo alle an einer großen Tafel zusammenkommen.

Instagram-Fotospot

Beim Hamburger Mix aus Hotel und Hostel, der Superbude (2., Perspektivstraße 8), wird viel Wert auf Lokalkolorit gelegt. Ein Zimmer in der kürzlich eröffneten Unterkunft ist etwa eine Hommage an den Radiosender FM4 – ganz in Gelb mit dem Signature-Spruch „You’re at home, baby“ an der Wand. Ein Raum, der auch Einheimische zu einer Buchung verleiten könnte – wegen des schönen Instagram-Motivs. Auch kulinarisch setzt man auf Wiener Inventar – nämlich „NENI am Prater“, ein israelisches Restaurant mit Rooftop-Terrasse.