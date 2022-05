Neuausschreibung: Mähschafe auf der Donauinsel "arbeitslos"

Wer den Zuschlag bekommen hat, ist derzeit aufgrund eines Stillschweigeabkommens noch unklar. Es soll sich dabei aber um einen Betrieb aus dem Bezirk Amstetten handeln.

Kritik

In der Kritik steht in erster Linie die Art der Ausschreibung. So sagte Peter Raicher, Sozialarbeiter des Projekts „WUK bio.schafe“, dass man weder die Regionalität noch die Biozertifizierung in Betracht gezogen habe und auch nicht den sozialen Aspekt. Das Rennen mache eben fast immer der Billigstbieter.