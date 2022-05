Wien: Wie es dieser Dessous-Store schafft, seit 150 Jahren zu bestehen

Für ihre Mutter ist der Webshop ungewohntes Terrain: „Als ich angefangen habe, gab es so etwas noch nicht. Aber es gab Telefonverkauf. Früher hat mir die Kundschaft einfach die Kreditkartennummer am Telefon gesagt und wir haben die Ware danach versendet. Teils sogar nach Amerika. Ein bissl wie online, nur dass man die Ware vorher nicht sehen konnte.“ Ein unerwartetes Comeback der Telefonbestellungen bescherte der erste Lockdown. „Ich war nur noch am Handy, weil so viele unbedingt etwas kaufen wollten.“

Die Pandemie habe die Wertschätzung für so manches Produkt erhöht. „Obenrum im Video-Meeting waren alle gestriegelt und geschniegelt, untenrum wurde auf Pyjamahose gesetzt. Die war zuletzt einer unserer Bestseller.“