Kevin Germanier: So glamourös kann nachhaltige Mode sein

Während der Pariser Fashion Week darauf zu warten, dass eine Modeschau beginnt, erfordert ein wenig Geduld. Mindestens eine halbe Stunde später als auf der Einladung vermerkt, geht es üblicherweise los. Selbst jene Gäste, die ihre akademische Viertelstunde ausreizen, nützen die Zeit meist, um in ihre Handys zu starren. Nicht so an diesem Abend.

Designer Kevin Germanier hat in die Räumlichkeiten des Kristallherstellers Baccarat geladen, die normalerweise als Restaurant und Museum fungieren. Die Gäste nehmen zwischen mit ausgefallenen Gläsern und Vasen bestückten Vitrinen Platz – es gibt bereits vor der Präsentation viel zu sehen.