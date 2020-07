Deadstock: Wie neue Mode aus etwas entsteht, das Müll gewesen wäre

Was passiert mit Stoffen, die eigentlich für neue Mode produziert, jedoch nie für ihre Herstellung verwendet wurden? Die Modebranche hüllt sich zu diesem Thema am liebsten in Schweigen. Unzählige Tonnen an Material finden sich jährlich in den Lagern der Textilproduzenten und Modehäuser. Seinen ursprünglichen Zweck erfüllt es aus verschiedensten Gründen nicht: Mal ist der Farbton nicht der gewünschte, mal gibt es minimale Makel – oder es wurde schlichtweg viel zu viel davon hergestellt.