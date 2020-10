Nationalfeiertag: Eine kleine Kapitulation vor dem Virus

Erst vor dem Virus musste nun auch das Bundesheer kapitulieren. Und das ausgerechnet zum 25-Jahr-Jubiläum der Veranstaltung.

Ab sofort gelten in Österreich wieder strengere Corona-Regeln (siehe unten) – die Leistungsschau zählte zu den ersten Leidtragenden. Bis zu einer dreiviertel Million Besucher strömen in normalen Jahren auf den Heldenplatz, an die 1.000 Rekruten wurden vergangenes Jahr im Beisein der Staatsspitze angelobt. Voller Stolz zeigt sich das Heer hier mit all seinem Gerät.