Nationalfeiertag 2019: Leistungsschau auf Sparflamme

Anders ist 2019 auch, dass sich das Heer nur am Heldenplatz selbst präsentiert: Die Standorte beim Burgtheater, in der Schottengasse, auf der Freyung und am Hof werden heuer nicht besetzt. Auch der so beliebte Kletterturm wird kleiner ausfallen. Deshalb werden auch weniger Besucher als in den Vorjahren erwartet, wie es in Bundesheerkreisen heißt. Etwa eine Million Gäste besuchen den Heldenplatz jährlich am Nationalfeiertag. Etwa 450.000 Euro kostet die Veranstaltung 2019. Das sei um etwa ein Drittel weniger als sonst.

"Was ist Hilfe wert?"

Sogar in den aufliegenden Broschüren des Heeres zum Nationalfeiertag wird schon auf der Titelseite gefragt: "Was ist Hilfe wert?". Ab Seite 3 des 10-seitigen Heftes geht es fast nur um "notwenige Investitionen", die das Militär benötigen würde. So seien im Bundesfinanzrahmengesetz im Jahr 2022 für das Bundesheer 2,191 Milliarden Euro eingeplant. In der Broschüre heißt es, dass aber alleine das Regelbudget 3,3 Milliarden Euro betragen müsste. Für Investitionen seien 3,8 Milliarden Euro notwendig.