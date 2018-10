Nationalfeiertag: Neutrales Österreich in großer Feierlaune

Temperaturen um die 17 Grad und strahlender Sonnenschein lockten am gestrigen Nationalfeiertag wieder Hunderttausende zur Leistungsschau des Bundesheeres an. Das heimische Militär positionierte sich auf sieben verschiedenen Stationen zwischen dem Heldenplatz über das Burgtheater bis hin zur Schottengasse. Gezeigt wurde auch neu angeschafftes Gerät, wie die „Mammut“-Fahrzeuge der ABC Abwehr.

Unter den Gästen tummelten sich nicht nur die Österreicher sondern auch viele Touristen. Lothar Brochlosch reiste samt Familie aus Deutschland an und bezeichnet die Leistungsschau als „super“: „Wir sind aus Franken. Ich würde es begrüßen, wenn wir so etwas auch in Deutschland hätten.“