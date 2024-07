Nachwuchs im Fledermaustierheim: Wie verwaisten Babys geholfen wird

Im Fledermaustierheim in der Schadekgasse im 6. Bezirk ist Hochsaison: Denn im Sommer bekommen die Tiere Nachwuchs. Fledermausmamas leben mit den Kleinen in sogenannten Wochenstuben, etwa in Mauerritzen oder in Dachstühlen. Bei Bau- und Gartenarbeiten kann es vorkommen, dass die Wochenstube beschädigt wird und die Kleinen verletzt und hilflos auf dem Boden landen.

Doch was dann tun, wenn man eine Fledermaus findet?

Leibezeder und ihre Kollegen vom Verein „Fledermausstation Österreich“ sind rund um die Uhr erreichbar und holen Tiere in Not, wenn es sein muss, sogar selbst ab. Beim KURIER-Besuch sind Kathy Leibezeder und Joy Hiehsberger im Tierheim im Dienst.