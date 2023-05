Ein Besuch im Fledermaus-Tierheim: Wo „Fetti“ wieder fliegen lernt

Was bewahren Sie in einem Weinkühlschrank auf? Wein, Sekt oder Champagner? Was man darin jedenfalls nicht vermuten würde, sind 60 Fledermäuse.

Fledermäuse genießen ja einen zweifelhaften Ruf: Sie gelten als gruselige Gesellen, die nächtens umherflattern, sich in Haaren verfangen könnten, möglicherweise gar Blut trinken oder Corona verbreiten. Zu Unrecht: Tatsächlich sind sie sehr nützliche Tiere, die Schädlinge fressen. Und Blutsauger gibt es hierzulande auch nicht.

Winterschlaf im Kühlschrank

Bei Tierpflegerin Kathy Leibezeder geht die Liebe sogar so weit, dass sie nicht nur ihr Herz, sondern auch Teile ihrer Wohnung an sie verloren hat: Seit Jahren kümmert sie sich ehrenamtlich um verletzte Fledermäuse, zuletzt hat sie sie sogar in einem Weinkühlschrank im Schlafzimmer überwintern lassen: Der ist geräuscharm und hält die Temperatur von 5 bis 6 Grad – ideal für den Winterschlaf gewisser Fledermausarten.