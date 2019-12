Nach Terrordrohungen in Wien: Zwei Verdächtige angezeigt

"Spaß" und "Rache" als Motiv

Sie gestanden die Tat und sollen in ersten Einvernahmen "Spaß" als Motiv genannt haben. Der 17-jährige soll außerdem angegeben haben, aus Rache gehandelt zu haben, weil er ein Video gesehen habe, in dem ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund in der Seestadt verprügelt worden sein soll.

Die beiden Verdächtigen wurden nach einer Weisung der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Dass die Jugendlichen tatsächlich Kontakt zur Terrormiliz gehabt hätten, schließt Polizeisprecher Harald Sörös eher aus.

Die Drohungen wiesen außerdem starke Ähnlichkeit mit jenen von Juni 2019 auf, die damals ebenfalls die Seestadt betrafen.