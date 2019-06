Seestadt Aspern: Ärger im Paradies

Die Seestadt polarisiert – seit jeher. „Für die Anhänger der FPÖ ist sie ein Ghetto, von den politisch Linken wird sie heilig gesprochen“, sagt ein Familienvater, der an diesem heißen Nachmittag mit Frau und Kindern am See baden ist. Seit 2015 wohnt die Familie in der Seestadt – und weil man sich hier eben kennt, wollen er und seine Frau lieber nicht namentlich erwähnt werden. Die Familie lebt gerne in der Seestadt.

Dort sei es „super“ für die Kinder, das Leben sei ein bisschen wie im Dorf: Man kennt einander, man hilft einander. Verunsichert sei man wegen der Vorfälle nicht. „Die Seestadt ist nicht heiliger, nur weil sie die Seestadt ist“, sagt eine Bekannte der Familie, die sich mit Badetuch dazugesetzt hat.

„Ich werde oft gefragt, warum ich genau da hergezogen bin“, sagt der Papa in Badehose. In diese künstliche Siedlung, quasi am Ende der Welt. „Da fühlt man sich als Bewohner schon ein bissl angegriffen.“

Wer in der Seestadt wohnt, identifiziert sich mit ihr. Schließlich sind die, die dorthin gezogen sind, Pioniere einer noch nie da gewesenen Wohnform. „Ich kann schon nachvollziehen, dass Identifikation vielleicht bei den Jugendlichen in dem Video auch ein Thema war. Aber Erwachsene verdreschen sich halt deswegen nicht gleich.“