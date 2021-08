Nach Schüssen bei Bankraub: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Anfang April vergangenen Jahres wurde eine Kundin bei einem Banküberfall in Wien-Donaustadt angeschossen. Der mutmaßliche Schütze flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad von der Filiale am Rennbahnweg. Trotz Fahndungsmaßnahmen ist der Unbekannte bis heute flüchtig. Wie die Polizei jetzt bekanntgab, wird für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, ein Geldbetrag in der Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.

Die 58-jährige Frau, die damals schwer verletzt wurde, wollte die Bankfiliale eigentlich nur verlassen. Das Fahrrad wurde kurz danach sichergestellt, von dem mutmaßlichen Täter fehlt aber weiter jede Spur. Die Wiener Polizei veröffentlicht nun aber erneut Bilder sowie eine Personenbeschreibung des Verdächtigen.