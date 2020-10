Nach Bankraub: Fotos veröffentlicht und 2.000 Euro für Hinweise

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Tatverdächtige nach links in die Nikolsdorfer Gasse (Richtung Stolberggasse) und in weiterer Folge nach links in die Stolberggasse (in Richtung Zentagasse) geflüchtet sein. Zeugen, denen der Mann vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Täterbeschreibung

Der Täter ist 1,70 Meter groß und hat eine mittlere Statur. Soweit das mit der Maske erkennbar war, dürfte der Mann zum Tatzeitpunkt einen Bart getragen haben. Er sprach einwandfreies Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Der Mann trug eine dunkle Daunenjacke, dunkle Jeans, eine olivgrüne Stoffhaube und dunkle Sneakers mit weißer Sohle und weißen Schuhbändern. Zum Verstauen der Beute hatte er einen grünen Stoffsack mit Kordelzug bei sich.