Nach Rechtsgutachten: Lobautunnel-Befürworter hoffen auf Ministeranklage

Im Klimaschutzministerium gab man sich noch unaufgeregt. Man habe selbst „umfassende Gutachten eingeholt, die bestätigen, dass die Vorgehensweise rechtskonform ist“. Die Wirtschaftskammer selbst jedenfalls werde nicht juristisch aktiv werden. „Ich bin nicht aufgerufen, zu handeln oder zu ahnden. Das sind die Mitglieder des Nationalrats“, sagt Ruck. Eine Aussage mit einiger politischer Brisanz.

Die Kammer sei zudem nicht direkt geschädigt – und somit nicht klagsberechtigt. Anders verhalte es sich bei der Stadt Wien. Dort gebe es einen direkten volkswirtschaftlichen Schaden, so Ruck. Im „guten Vertrauen auf die Vereinbarung“, dass der Tunnel gebaut wird, habe die Stadt 1,7 Milliarden Euro in die Seestadt Aspern investiert, die bis heute auf die Anbindung an das höherrangige Straßennetz wartet.

Sowohl von Wien als auch von Niederösterreich wird der Vorstoß goutiert. Die Gutachten würden erneut belegen, dass der Baustopp ohne taugliche Rechtsgrundlage getroffen worden sein, ließ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verlauten. Der niederösterreichische Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) ortete einen klaren Auftrag, „die Projekte endlich anzupacken“.