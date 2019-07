Nach Messerattacke: Wiener Spitäler planen Risikoanalyse

Eine weitere Maßnahme könnte sein, dass die niedergelassenen Mediziner die Krankenhäuser entlasten. Denn man beobachte eine Zunahme von Patienten in den Ambulanzen. „Wir sind mit riesigen Patientenströmen konfrontiert“, sagte Kölldorfer-Leitgeb.

Kammer pocht auf mehr Personal

Dass eine solche Umlenkung von Patientenströmen gelingen werde, bezweifelt Wolfgang Weismüller, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer. Aus seiner Sicht wäre mehr Personal die bessere Lösung.

„Wenn der KAV sein Sicherheitskonzept analysiert, ist das schon ok. Aber es wäre längst an der Zeit, zu handeln“, sagt er. Zusätzliche Mediziner bedeuten geringere Wartezeiten und damit ein geringeres Risiko für Aggressionen. In einem ersten Schritt brauche es in den Wiener Gemeindespitalern 300 zusätzliche Ärzte.

Und die würde Weismüller auch Detektoren an den Eingängen vorziehen: „Mehr Ärzte sind mir lieber als Sicherheitsschleusen.“