Messerangriff auf Arzt: Verdächtiger will Stimmen gehört haben

Am Mittwoch griff ein Mann einen Kardiologen in einem Wartezimmer des Kaiser-Franz-Josef-Spitals mit einem Messer an. Der 64-jährige Arzt musste notoperiert werden und befindet sich seither nicht mehr in Lebensgefahr.

Der tatverdächtige 33-jährige, der aus Sierra Leone kommt und seit 2004 in Österreich lebt, setzte sich nach der Attacke wieder hin und wartete auf seine Festnahme.

"Habe Stimmen gehört"

In den ersten Einvernahmen "zeigte sich der Tatverdächtige grundsätzlich geständig", teilt die Polizei am Donnertsag mit. Als Motiv habe der Mann angegeben, plötzlich Stimmen gehört zu haben, die ihm den Angriff befohlen hätten.