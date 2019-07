Kaiser-Franz-Josef-Spital: Patient sticht Arzt mit Messer nieder

Am Mittwochvormittag ist ein Kardiologe des Kaiser-Franz-Josef-Spitals in der Herzambulanz in Wien-Favoriten mit einem Messer angegriffen worden. Beim Verdächtigen dürfte es sich um einen 33-jährigen Patienten handeln. Er soll nach KURIER-Informationen in der Ambulanz des Krankenhauses eine 25 Zentimeter lange Klinge gezückt haben, nachdem er im Wartebereich gesessen war. Nach dem Angriff soll der Verdächtige Platz genommen und auf das Eintreffen der Polizei gewartet haben.

Der mutmaßliche Täter wurde widerstandslos festgenommen.

Notoperation

Der Arzt soll am Oberkörper so schwer verletzt worden sein, dass er notoperiert werden musste. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr, heißt es seitens des Spitalsträgers KAV. Die Rettung bestätigte, zu dem Einsatz gerufen worden zu sein, habe das Spital aber nicht betreten, da sich dort schon um das Opfer gekümmert wurde. Auch die Polizei bestätigt am Mittwochvormittag, zu dem Spital wegen eines Einsatzes wegen Körperverletzung ausgerückt zu sein.

Die Hintergründe der Tat sind laut Paul Eidenberger, Sprecher der Polizei, noch unklar.

Der 64-jährige Kardiologe sei kurz vor der Pensionierung gestanden.