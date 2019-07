Was Österreichs Spitäler gegen Gewalt unternehmen

Dennoch wurden innerhalb eines Jahres im Burgenland 122 Ereignisse gemeldet, die in Folge von aggressiven Verhaltens in den Krages-Einrichtungen entstanden sind. Bei Vorfällen dieser Art werden von der Abteilung Risiko und Sicherheitsmanagement alle Details umfassend erhoben und daraus dann weitere Maßnahmen für die Zukunft abgeleitet.

Bodycams

Einen Schritt weiter ist man hingegen in Tirol: In den dortigen Landeskliniken sind die Sicherheitsmitarbeiter bereits mit Bodycams (am Körper getragene Kameras, Anm.) ausgestattet. In den Spitälern zählte man im Jahr 2017 rund 80 Anzeigen wegen Körperverletzung.