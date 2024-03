Nach Festnahme von Betrügern: Polizei startet Zeugenaufruf in Wien

Die Landespolizeidirektion Wien hat am Donnerstag einen Zeugenaufruf in Zusammenhang mit einer Betrugsmasche gestartet: Dabei sollen zwei Männer seit November 2023 ältere Personen auf der Straße angesprochen haben, um ihnen dann nahezu wertlose Kleidungsstücke in deren Wohnungen zu verkaufen.

Der 23-jährige Österreicher und der 61-jährige Italiener gaben sich auf offener Straße in Wien den Opfern gegenüber stets als Bekannter und als Verkäufer aus. Die Präsentation der Kleidung fand laut Polizei meist in den Wohnungen der betagten Menschen statt. "Oftmals gaben die Männer an, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befänden, da Angehörige schwer krank wären", so eine Polizeisprecherin.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Mit überzeugendem Auftreten schafften es die Männer, den Personen die in Wahrheit völlig wertlosen Kleidungsstücke anzudrehen. Die Opfer übergaben den beiden daraufhin Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld im Austausch.