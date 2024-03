SPÖ, ÖVP und Neos erarbeiten gemeinsam Lösungen gegen Jugendgewalt

Der Reumannplatz in Wien-Favoriten ist nach wie vor in aller Munde und auch schon außerhalb der Bundeshauptstadt zum Sinnbild für Unsicherheit geworden. Nach mehreren Messerstechereien hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für dort nun eine Waffenverbotszone angekündigt, der KURIER berichtete .

Der Bürgermeister wies bei dem Termin noch einmal darauf hin, dass er sich schon länger gegen Waffen ausspricht uns kommentierte das Waffenverbot: "Ich finde das sehr gut, ich habe ja auch bereits 2019 eine radikalere Forderung nach einem bundesweiten Waffenverbot gestellt. Mehr Waffen bedeuten nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Gefahr. Mir kann keiner erzählen dass er sich mit der Machete die Butter aufs Brot schmieren will.“ Ludwig begrüßt es außerdem, dass die Parteien an einem Strang ziehen und das Thema aus dem "parteipolitischen Hickhack" geholt werde.

Karl Mahrer sagte es sei „gut, dass die Stadt Wien jetzt sieht, dass es in manchen Bereichen mehr Ordnung brauche."

Mit politischen Rollenbildern brechen

Es sei „ein historischer Moment der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg“, sagt Mahrer. Man habe sich bewusst dazu entschieden, mit politischen Rollenbildern zu brechen, bei denen „die Opposition nur kontrolliert und kritisiert, aber keine Verantwortung bei der Umsetzung von Lösungen wahrnimmt.“ „

Im Gegensatz zu den Maßnahmen der Polizei, wie eben auch dem Waffenverbot, würden die angedachten Maßnahmen nicht sofort greifen. Was Gewaltprävention an Schulen bewirkt, werde man erst in Wochen, Monaten oder Jahren sehen, hieß es beim Termin. Erste Lösungen sollen aber schon in wenigen Wochen präsentiert werden.

Die Wiener ÖVP hat erst vor wenigen Tagen einen 10-Punkte-Plan gegen Jugendkriminalität vorgelegt, den man gemeinsam mit den Experten und den anderen beiden Parteien diskutieren wolle. Er sieht unter anderem Grätzlpolizisten an Schulen vor, aber auch die "Reduktion der Asylmigration".