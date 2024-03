Waffenverbot in Favoriten: Ab wann und wo es gilt, und wie hoch die Strafen sind

Mit Samstag tritt die angekündigte Waffenverbotszone in Wien-Favoriten in Kraft, sie gilt von 0 bis 24 Uhr.

Wie in der Verordnung zu lesen ist, soll die Waffenverbotszone gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum vorbeugen. In der Waffenverbotszone sind nicht nur Waffen, sondern auch andere gefährliche Gegenstände verboten – also alles, das benutzt werden kann, um Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben.

Das bedeutet aber dennoch kein absolutes Verbot des Betretens einer Waffenverbotszone mit gefährlichen Gegenständen – der Träger eines solchen Gegenstandes muss aber einen nachvollziehbaren und gesetzeskonformen Grund für das Mitführen vorbringen können. Das heißt, dass man nachweisen muss, dass man den Gegenstand für den Beruf braucht.