Nach Fenstersturz: Mädchen in Wien außer Lebensgefahr

Eine Siebenjährige, die Mitte April in Wien-Währing aus dem Fenster gestürzt war, ist nach Wochen in kritischem Zustand außer Lebensgefahr. Das berichtete der ORF am Samstag. "Das Mädchen ist zwar noch auf der Intensivstation, aber nicht mehr in künstlichem Tiefschlaf", wurde eine Sprecherin des Krankenanstaltenverbundes zitiert. Der Zustand sei stabil, das Kind auf dem Weg der Besserung.