Nach lautem Knall: 31 Personen aus Wiener Wohnhaus evakuiert

Großeinsatz für Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien am Sonntagabend, kurz nach 18 Uhr. Mehrere Personen wählten den Notruf, nachdem sie in der Alliogasse in Rudolfsheim-Fünfhaus einen lauten Knall wahrgenommen hatten und zahlreiche Fensterscheiben eines Wohnhaues zerborsten waren.

Ganze Straßenzüge großräumig gesperrt

Aufgrund der unklaren Sachlage wurde der Bereich rund um den Einsatzort großräumig abgesperrt und durch die Berufsfeuerwehr Wien das Wohnhaus evakuiert. Insgesamt wurden 31 Personen vorübergehend aus den Wohnungen geholt und in Sicherheit gebracht. Einige Personen wurden von den Einsatzkräften der Berufsrettung Wien versorgt, verletzt wurde durch den Vorfall niemand.