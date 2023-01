Nach Drohung mit Messer: Zeuge verfolgte Verdächtigen

Ein Zeuge beobachtete am frühen Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt, wie ein Mann im Zuge eines lautstarken Streits zu einem Messer griff. Bei der Auseinandersetzung in der U-Bahn-Station Stephansplatz soll der Verdächtige sein Gegenüber sogar mit dem Umbringen bedroht haben. Soweit kam es aber nicht, denn die beiden Kontrahenten ergriffen schließlich die Flucht.

Der Zeuge verfolgte daraufhin jenen Mann, der mit dem Messer bewaffnet war. Zeitgleich verständigte er die Polizei. Im Bereich des Naschmarktes wurde der 42-jährige Tatverdächtige schließlich festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde ein Stanley-Messer sichergestellt.

Der Beschuldige verweigerte in seiner Einvernahme die Aussage. Er wurde dennoch auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: