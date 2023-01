Geburt auf Donauinsel: Polizei wertet Videokameras aus

Das Wasser der Neuen Donau ist klar, man sieht bis weit in den Fluss zum Grund. Genau dort sucht die Polizei derzeit nach Spuren, die zu einer Mutter und ihrem Neugeborenen führen. Am Sonntagmorgen hatte eine Spaziergängerin an einem Steg am Rollerdamm eine menschliche Plazenta samt Nabelschnur gefunden. Blutspuren deuten darauf hin, dass eine Frau in der Nacht auf Sonntag dort ein Kind zur Welt gebracht hat. Auch eine Wickelunterlage wurde gefunden.

Wo Mutter und Baby sind und ob es ihnen gut geht, ist unklar. Nach dem Fund machte sich die Polizei sofort mit Suchhunden, Booten und Tauchern auf die Suche, die jedoch ergebnislos blieb. Auch nach einem Zeugenaufruf sollen laut Polizei bisher keine brauchbaren Hinweise eingegangen sein. Das ist auch kein Wunder.

Einsamer Ort

Als der KURIER jenen Ort besucht, wo die Geburt stattgefunden haben soll, ist das Areal menschenleer. Nur Polizisten sind dort und suchen das Ufer ab. Schon tagsüber verirren sich in den Wintermonaten nur wenige Spaziergänger oder Freizeitsportler hierher, in der Nacht dürfte der Ort dementsprechend einsam und verlassen sein. Vielleicht suchte die Frau, die dort offenbar ein Kind zur Welt brachte, genau diese Anonymität.

Der Steg liegt weit von Wohnhäusern entfernt, es gibt keine Parkmöglichkeiten - nur die U-Bahn-Station Neue Donau liegt fußläufig in der Nähe. Die Polizei ist gerade dabei, die Aufnahmen aus den Überwachungskameras der Wiener Linien zu sichten. Warum aber keinem Fahrgast eine hochschwangere Frau mit Wehen aufgefallen ist, ist rätselhaft.