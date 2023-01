Geburt auf Donauinsel: Weiter keine Hinweise auf Baby und Mutter

Die Suche nach einer Mutter und ihrem neugeborenen Baby geht weiter: Am Sonntagmorgen hatte eine SpaziergĂ€ngerin eine menschliche Plazenta samt Nabelschnur am sogenannten Rollerdamm nahe der Floridsdorfer BrĂŒcke gefunden. Die Polizei rĂŒckte sofort mit Suchhunden, Tauchern und Booten an, um Mutter oder Baby zu finden - die Suche blieb aber ergebnislos.

Neben der Plazenta war auch eine Wickelunterlage und Blutspuren gefunden worden, die darauf hinweisen, dass eine Frau vor Ort entbunden haben dĂŒrfte. Trotz eines Zeugenaufrufs der Polizei, meldete sich aber niemand, der in der Nacht auf Sonntag etwas VerdĂ€chtiges beobachtet hatte. Die Bitte um Hilfe der Polizei bleibt daher aufrecht:

Zeugenaufruf

Personen, die im Bereich Rollerdamm nahe der Floridsdorfer BrĂŒcke eine Frau wahrgenommen haben, möglicherweise auch mit einem Neugeborenen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01/31310/67800 oder in jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

