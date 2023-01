Am Montagmittag kam es in der Donaustadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann fuhr, laut eigenen Angaben, mit dem Auto in der Lavaterstraße in Fahrtrichtung Erzherzog-Karl-Straße. Ein 13-jähriger Radfahrer wollte dort einen Schutzweg überqueren. Laut derzeitigem Ermittlungsstand schob der 13-Jährige dabei gehend das Fahrrad zwischen seinen Beinen. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, wodurch der Bub zu Sturz kam und verletzt wurde. Er wurde vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt.

Der 22-Jährige stieg zunächst aus und kümmerte sich um das Unfallopfer. Nachdem mehrere Passanten den Mann ansprachen, verließ er aber die Unfallstelle. Mithilfe des Kennzeichens konnte der Lenker ausgeforscht werden. Er wurde angezeigt.

