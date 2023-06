Nach der Pride ist vor der Insel: "Abstrakt höheres Risiko"

Für das Donauinselfest am kommenden Wochenende gibt es laut Polizei und Veranstalter aber keine konkrete Gefahrenlage. Das "abstrakt erhöhte Sicherheitsrisiko" bestehe bei allen Großveranstaltungen: "Eine konkrete Gefahr besteht nach derzeitigem Stand aber nicht", verlautbart die Polizei.

"Wir sind vorbereitet"

Auch der Veranstalter Matthias Friedrich betont, dass "die Sicherheit aller am Donauinselfest an erster Stelle steht" und oberste Priorität habe. "Wie auch in den Vorjahren sind wir umfassend in allen Sicherheits- und auch Awareness-Fragen vorbereitet", verweist der Projektleiter auf das umfassende Sicherheitskonzept.