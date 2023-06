Wirbel um "Snack-Verbot" beim Donauinselfest: Was wirklich erlaubt ist

Für die 40. Jubiläumsausgabe des Donauinselfestes sind wieder Polizei, Feuerwehr, Rettung und 300 Security-Kräfte im Einsatz, die anlassbezogen aufgestockt werden.

"Die enge Zusammenarbeit zwischen Veranstalter und Sicherheitskräften erlaubt es uns, rasch und flexibel auf die Gegebenheiten am Donauinselfest zu reagieren und so ein sicheres Fest für alle zu ermöglichen", so Oberst Michael Holzgruber, seit 2020 Einsatzkommandant des polizeilichen DIF-Einsatzes.

Im Rahmen des Projekts "Ich bin dein Rettungsanker" gibt es geschulte Mitarbeiter für Fälle von sexueller Belästigung. Die Ansprechpersonen tragen sichtbare Sticker auf ihrer Kleidung und sind so für Betroffene erkennbar. Heuer wurden laut Stadt auch mehr Sicherheitskräfte sowie Mitarbeiter des Donauinselfestes vom Frauenservice geschult, um sensibel zu reagieren.