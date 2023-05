40 Jahre Donauinselfest: Line-up wird bekanntgegeben

Demnach sollen am Sonntag, 25 Juni folgende Künstler auf der Ö3-Bühne auftreten: Den Anfang macht ab 17 Uhr die Singer-Songwriterin Felicia Lu, die den "Rock the Island"-Contest gewonnen hat. Sie übergibt ab 18.15 Uhr an die deutsche Chartstürmerin Leony, bevor um 19.30 Uhr Felix Jaehn mit seinen DJ-Sounds die Bühne übernimmt. Ab 21 Uhr ist Silbermond auf der Bühne zu sehen, bevor Michael Patrick Kelly ab 22.40 Uhr das Ende des Konzertabends einläutet.

Das Ö3-Line-up am Sonntag im Überblick: