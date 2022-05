Nach Busunfall: Zustand von schwerverletzter Frau weiter kritisch

Nach dem schweren Unfall mit einem Öffi-Bus in Wien-Penzig am gestrigen Dienstag, ist der Zustand der schwerverletzten 55-jährigen Frau weiterhin kritisch. „Sie liegt zur weiteren Behandlung auf der Intensivstation“, hieß es am Mittwoch vonseiten des behandelnden Krankenhauses auf APA-Anfrage.

Konsequenzen gab es für den Buslenker: Er wurde vorläufig suspendiert.